Detenido en Madrid el futbolista del Olympiacos Diby Keita por vender ‘gas de la risa’ a jóvenes

EL futbolista español del Olympiacos, Diby Keita, ha sido detenido por una patrulla de la Policía Municipal del distrito madrileño de Tetuán que le sorprendió cuando presuntamente estaba vendiendo varias botellas del llamado gas de la risa a tres jóvenes muy cerca de la puerta del afamado local nocturno Oh My Club de Madrid.

Los hechos tuvieron lugar a las 6:00 horas del pasado 10 de mayo en la calle Rosario Pino a la altura del número 14. A esa hora, una patrulla de la Policía Municipal hacía la ronda por el distrito cuando les llamó la atención la actitud de tres jóvenes que portaban un caja grande con lo que parecían bombonas de gas y unos globos.

Lejos de continuar patrullando, los policías vigilaron la escena desde una distancia prudencial y descubrieron como le pagaban una cierta cantidad de dinero a un cuarto joven. Los policías también vieron a los jóvenes inhalar el gas de las bombonas y ya no tuvieron ninguna duda de que estaban asistiendo a una venta ilegal del llamado gas de la risa entre particulares. Una sustancia que no está catalogada como droga pero sí como de riesgo y cuya venta no regulada es ilegal y está penada con hasta tres años de cárcel.

Los agentes de la Policía Municipal interceptaron a los jóvenes implicados y detuvieron al presunto vendedor del gas de la risa. El arrestado, un español de 22 años, es el futbolista profesional del equipo griego de la Superliga, Diby Keita. El deportista, según fuentes judiciales, negó en primer momento los hechos, pero acabó reconociéndolos más tarde en la comisaría de la Policía Municipal. Había vendido las botellas de gas de la risa «para presumir delante de unas chicas y pagarse unas copas». En total, unos 200 euros de beneficio.

El futbolista del Olympiacos fue acusado de un delito contra la salud pública por la venta del gas y puesto en liberta a la espera de que le llame el juzgado correspondiente. Fuentes policiales confirman que el uso del llamado gas de la risa se está convirtiendo en una moda entre los más jóvenes y se multiplican las incautaciones de esta sustancia en todas las comunidades autónomas.

El óxido nitroso o gas de la risa es un gas utilizado legalmente en medicina como sedante y alimentación, pero cuyo consumo recreativo se ha popularizado por sus efectos eufóricos de corta duración. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), advierte que el consumo de óxido nitroso puede producir alucinaciones, confusión, entumecimiento persistente y otros efectos irreversibles sobre las personas, afectando a la médula ósea y al sistema neurológico, y puede producir psicosis e incluso la muerte por asfixia del consumidor.

Una plaga entre los futbolistas ingleses

En Reino Unido al óxido nitroso se le conoce por el sobrenombre de hippy crack y su consumo se ha popularizado entre los más jóvenes hasta convertirse en un problema grave, incluyendo a los deportistas de primer nivel. El diario The Sun ya ha informado de cómo Jack Grealish, Delle Alli, Kyle Walker o Raheem Sterling han sido cazados consumiendo.

Hasta el centrocampista del Tottenham, Yves Bissouma, fue sancionado por su club después de que se difundiera un video en el que se le ve inhalando óxido nitroso, hippy crack o gas de la risa. Hasta una de las estrellas de la Premier fue ingresada en un centro médico por su adicción y se ha llegado a frustrar un traspaso en el mercado de invierno, según los medios británicos.

Es conocido que decenas de futbolistas de élite de la Premier League consumen el gas de la risa creyendo que es inofensivo. El problema ya llegó a oídos del Gobierno que ha ilegalizado la droga incluyéndola en la categoría C junto al consumo de cannabis y su posesión implica condenas de hasta dos años de prisión.