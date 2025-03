El mundo de las redes sociales está de luto. Julie Luxie, reconocida modelo de OnlyFans, ha sido encontrada muerta en su apartamento de Essonne, situado al norte de Francia. La joven, de tan solo 21 años, llevaba un par de semanas sin ver a su familia. Ellos empezaban a sentir cierta preocupación al ver que no respondía sus llamadas. Fue entonces cuando el padre de Julie se puso en contacto con las autoridades para hacerles saber sus inquietudes. Es más, les comunicó que la joven sufría depresión. Dadas las circunstancias, el pasado jueves 6 de marzo, los agentes no tardaron en personarse en el domicilio de la modelo de OnlyFans en busca de respuestas. Fue entonces cuando encontraron su cadáver cerca de la puerta principal, que estaba cerrada con llave desde el interior. Se trataba de una imagen verdaderamente impactante, a la vez que desoladora. Un final verdaderamente trágico, qué duda cabe.

Ahora bien, como no podía ser de otra manera, se han empezado a barajar varias hipótesis. Al fin y al cabo, junto al cuerpo sin vida de Julie Luxie se han encontrado restos de sangre y con varios botes de óxido nitroso. Esto último es una sustancia que normalmente se utiliza como anestésico, pero también es popular su uso como droga. Las primeras investigaciones sobre el caso indican que la modelo de OnlyFans de 21 años habría consumido grandes cantidades de esta sustancia. Aun así, son solo especulaciones, puesto que todavía se desconoce la causa exacta del fallecimiento. Eso sí, se espera que se le realice la autopsia a la mayor brevedad posible para que sus familiares y amigos más cercanos por fin puedan descubrir la verdad. Es evidente que están profundamente destrozados con esta noticia tan dura. ¡Su pérdida ha sido un durísimo golpe para todos ellos, y no es para menos!

¿Qué es el óxido nitroso, la sustancia que encontraron junto a su cuerpo?

También conocido como «gas de la risa», se ha convertido en algo verdaderamente popular en los últimos años. Y todo como consecuencia de los efectos que produce. Es importante destacar que su consumo, cuando se hace en exceso, tiene graves efectos. Entre ellos, destaca la asfixia, la pérdida de conocimiento y hasta graves daños neurológicos.

Tal y como se ha dado a conocer, la reconocida modelo de OnlyFans habría hecho todo lo posible para poner punto y final al consumo de esta sustancia tan perjudicial. Es más, llegó a recibir un tratamiento. A pesar de todo, no se descarta que su posible recaída haya tenido que ver con su trágico final.

La muerte de Julie Luxie ha generado numerosas reacciones

La joven de 21 años acumulaba más de 40.000 seguidores en Instagram. Como no podía ser de otra manera, tras hacerse público su fallecimiento, su última publicación en la mencionada red social se ha llenado de comentarios: «Es demasiado joven para irse» o «Que descanse en paz» son algunos de los tantos que se pueden leer.

Jaouad Daouki, ex pareja de Julie Luxie, ha querido dedicarle unas palabras tras ser conocedor de su trágica muerte: «Te fuiste sin decir adiós, siempre te amé. Vete en paz, mi corazón». Debemos recordar que su relación no estuvo exenta de polémica, puesto que comenzaron a salir en 2020 cuando ella tenía 16 años y él 33 años. Una diferencia de edad bastante considerable que, evidentemente, no dejó indiferente a nadie.

Sin duda, la muerte de la joven de 21 años ha sido un durísimo golpe para sus familiares, amigos y personas que han formado parte de su vida. Descanse en paz.