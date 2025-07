Alejandra Rubio, sobre la ‘mala relación’ con José María Almoguera: «Si me obligas, no me sale»

Este miércoles 9 de julio, los seguidores de la prensa del corazón se han visto sorprendidos con la portada que ha protagonizado Carmen Borrego para la revista Lecturas, que cuenta con el siguiente titular: «A Alejandra Rubio le sobramos todos». Además, en el interior de la entrega, la madre de José María Almoguera no ha dudado un solo segundo en despacharse sobre su sobrina: «No tengo miedo a nadie y mucho menos a Alejandra, mi vida no depende de lo que ella diga». Además, le lanza un consejo: «Que se relaje». Durante su participación en Vamos a ver, la nieta de María Teresa Campos se ha pronunciado al respecto: «Lo sabía. Me llamó para decirme que había hecho un posado y que el titular no le parecía bien porque no era exactamente lo que dijo. Tenía razón». Y ha roto una lanza a favor de su tía: «Se refería a que, cuando uno está enamorado, cierra el círculo».

Por si fuera poco, la hija de Terelu Campos ha ido mucho más allá: «Tiene que aceptar cómo soy yo, que nunca me he prestado a esto. Si sigue siendo público, me genera mucho rechazo». Además, Alejandra Rubio también ha aprovechado su intervención en Vamos a ver para pronunciarse sobre su supuesta mala relación con José María Almoguera. De esta forma, ha mandado un mensaje a su primo después de quejarse de no haber podido conocer al pequeño Carlo: «No tengo ningún problema en ver a José María, pero no se ha dado la situación». Así pues, la joven ha querido recordar que, por el momento, su tiempo es «muy limitado», por lo que no ha visto la oportunidad de poder sacar tiempo para su primo, pero eso no quiere decir que haya mala relación. «Me he encontrado con él en Telecinco y nos saludamos sin problema, pero si me obligas, no me sale», aseguró en Vamos a ver.

Lejos de que todo quede ahí, Alejandra Rubio ha aprovechado para aclarar algo: «Mi relación con él nunca ha sido muy estrecha», comenzó diciendo. Acto seguido, quiso ir mucho más allá: «No es una persona de mi día a día, pero eso no quiere decir que me pase algo con él o que no le quiera», reconoció, tirando de sinceridad.

Ante un supuesto encuentro que podría llegar a producirse con José María Almoguera en un futuro, para que pueda cumplir su deseo de conocer al pequeño Carlo, la nieta de María Teresa Campos se muestra a decidida a hacer todo lo que está en su mano para cumplir un objetivo. Y es salvaguardar la intimidad de su hijo a como dé lugar.

«Me gustaría que, como es mi hijo, su forma de ser o su forma física quedara para mi intimidad porque no lo he publicado», comenzó diciendo Alejandra Rubio en Vamos a ver. Y pidió algo más: «Me gustaría que, si se produce ese encuentro, quedara en la intimidad», aseguró. ¿Conseguirán los primos estrechar lazos a pesar de la portada que ha protagonizado Carmen Borrego y de sus palabras hacia su sobrina?