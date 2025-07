La reacción de Carmen Borrego a la dura confesión de Terelu Campos: «No pensé que…»

El pasado viernes 4 de julio, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de una nueva entrega de De Viernes. No solamente fueron testigos de la presencia en plató de la modelo Eugenia Santana, sino que también fueron partícipes de la terapia a la que se enfrentó Terelu Campos. En este encuentro con una psicóloga, la hija de María Teresa Campos se sinceró como nunca sobre muchas cuestiones de su pasado pero, sobre todo, sus miedos. Si hay algo que la colaboradora de De Viernes ha dejado claro es que se niega en rotundo a pasar por la misma enfermedad a la que tuvo que hacer frente su madre. Es más, reconoció que, antes de que eso pudiera llegar a sucederle en algún momento de su vida, quiso hacer una petición muy concreta a su hija.

«La decadencia mental de mi madre me ha provocado muchísimo miedo. Tanto que le dije a mi hija ‘a mí, si me pasara eso, me matas. Compro la pastilla y me matas’», explicó la madre de Alejandra Rubio en De Viernes. Y fue más allá: «No quiero pasar por esto ni quiero que nadie que quiero en mi vida sufra esto. La peor enfermedad es la que te devora el cerebro por dentro. Es terrible para el que la pasa y para quien te quiere». Como no podía ser de otra manera, estas declaraciones tan sorprendentes y contundentes han dado muchísimo de qué hablar. De esta forma, durante su paso por Vamos a ver, tanto Alejandra Rubio como Carmen Borrego han dado su opinión sobre las confesiones de Terelu Campos. La pareja de Carlo Costanzia entiende a la perfección que su madre se sincere sobre sus experiencias del pasado, incluyendo su lucha contra el cáncer.

Aun así, se niega en rotundo a hablar de su abuela en los términos que se han utilizado: «No hablo de ella en estos aspectos, respeto que lo hagan, pero yo no quiero», explicó la joven. Lejos de que todo quede ahí, fue más allá: «Las conversaciones que hemos tenido en privado, en privado se quedan, entre ella y yo. Se está sincerando, está en una terapia y habla de sus sentimientos, pero mis sentimientos a mí me dicen que no hable de esto porque no quiero hacerlo».

Carmen Borrego, por su parte, no dudó en sincerarse con sus compañeros de Vamos a ver, al hacerles saber que se vio sorprendida por la confesión de su hermana mayor: «En una terapia sale todo lo que te ha machacado en la vida». A pesar de que es consciente de que no es la primera vez que su hermana dice algo parecido, lo que más le ha llamado la atención es lo «interiorizado» que lo tenía.

«Pensé que era un comentario más superficial», continuó explicando la madre de José María Almoguera, y fue más allá: «Me emocionó el viernes. Es duro y no quiero ahondar más en el tema. Para mí ha sido duro, porque pensé que era una forma de liberarte y cuando la he visto contarlo con tanta franqueza…»