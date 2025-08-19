Rusia no cierra la puerta a la reunión de Putin con Zelenski si se organiza «con el máximo cuidado»

Ha sido nada menos que Sergei Lavrov, el todopoderoso ministro de Exteriores ruso, el encargado de dar pistas sobre una reunión bilateral entre el ruso Putin y el ucraniano Zelenski. No es que haya sido muy explícito, pero se le puede leer entre líneas.

Tras la cumbre en Washington entre Trump, Zelenski y líderes europeos, Lavrov ha asegurado que cualquier encuentro con líderes nacionales debe organizarse «con el máximo cuidado».

Lavrov ha afirmado que Rusia está comprometida con resolver el conflicto en Ucrania mediante formatos bilaterales o trilaterales, pero enfatizó que estos deben prepararse desde el nivel de expertos y seguir todas las etapas necesarias. «Este es el enfoque serio que siempre apoyaremos», dijo.

El asesor presidencial ruso Yuri Ushakov indicó que Putin y Trump discutieron elevar el nivel de representación en las negociaciones bilaterales, aunque el Kremlin considera a Zelenski un presidente ilegítimo desde mayo de 2024 y sostiene que Putin solo se reuniría con él para firmar un acuerdo de paz definitivo.

En las recientes negociaciones en Estambul, la delegación rusa, liderada por Vladímir Medinski, fue criticada por Ucrania, la UE y la OTAN, que ven en su elección una falta de voluntad de Moscú para alcanzar la paz.