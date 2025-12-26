Un ex futbolista francés raja como nunca contra la selección argentina: «Siento mucho odio hacia ellos»

El ex futbolista francés Djibril Cissé arremetió contra Argentina por la final del Mundial de Qatar 2022. Hace una semana se cumplieron tres años de aquel partido que la Albiceleste venció a Francia en los penaltis tras empatar a tres en los 120 minutos. Cissé no olvida lo que pasó y aseguró que siente «mucho odio hacia ellos», y que a día de hoy son el «principal enemigo».

Viendo repetidas las imágenes de aquella final, Cissé explotó contra la selección argentina dirigida por Lionel Scaloni: «Después de ver las imágenes quedé enojado. Siento mucho odio hacia ellos», comentó. Acto seguido, el que fuera internacional con Francia en el Mundial de Corea y Japón 2002 y Sudáfrica 2010 reconoció que los argentinos se han convertido en el enemigo número uno de los franceses: «Claramente, hoy son nuestro principal enemigo».

Djibril Cissé sueña con que Francia gane la final del próximo Mundial a Argentina en el que seguramente sea el último partido de Messi en un Mundial. Sería una buena manera de saldar cuentas en su opinión. «Quiero conseguir la tercera estrella en el último partido de Messi en el Mundial. Tenemos dos o tres cuentas pendientes que saldar con Argentina», dijo en el reportaje de L’Équipe por el tercer aniversario del Mundial de la Albiceleste en Qatar.

Otra víctima de los ataques de Cissé fue el centrocampista de Argentina, Enzo Fernández, que actualmente milita en el Chelsea, por sus cánticos racistas tras la final del Mundial de Qatar: «No puedo comprender cómo sus compañeros franceses del Chelsea lo perdonaron». «Juegan por Francia, pero vienen de Angola, qué lindo es, van a correr, es un come travas como el puto de Mbappé. Su vieja es nigeriana, su viejo camerunés, pero en el documento nacionalidad francesa», decía el cántico que encendió a toda Francia.

Aquello generó mucha polémica. El vestuario del Chelsea estaba dividido, el club emitió un comunicado condenando el cántico. Hasta la FA y la FIFA se posicionaron en contra y el jugador tuvo que salir a pedir disculpas. Sus compañeros franceses del Chelsea le perdonaron, pero Cissé ni olvida ni perdona y todavía se la tiene guardada.