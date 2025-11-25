La FIFA condiciona el sorteo del Mundial 2026: no habrá un España-Argentina hasta la final si quedan primeras de grupo

La FIFA ha establecido los criterios para el sorteo del Mundial 2026, incorporando una novedad relevante: las dos primeras selecciones del ranking, que son España y Argentina, quedarán ubicadas en lados distintos del cuadro. De esta forma se evitará que, si se clasifican como primeras de grupo, no puedan medirse hasta la final. Lo mismo se hará con la tercera y cuarta selección, Francia e Inglaterra.

Esta es la principal novedad, pero no el único condicionante. Como ya sucediera en los anteriores campeonatos, se establece que no se podrán enfrentar equipos de la misma confederación en la fase de grupos –siempre que sea posible– salvo de UEFA. Como se clasifican 16 equipos, habrá cuatro en los que haya dos equipos europeos.

Hay tres selecciones, las tres anfitrionas, que ya saben en qué grupos están ubicadas. México será la cabeza de serie del Grupo A, cuyos partidos se celebrarán en Ciudad de México (dos de ellos) y Guadalajara, mientras que los otros dos encuentros del grupo serán en Monterrey y Atlanta. Canadá se ubicará en el Grupo B, jugando en Toronto un partido y otros dos en Vancouver. Estados Unidos estará en el Grupo D, jugando dos partidos en Los Ángeles y otro en Seattle.

Por tanto, quedan por configurarse quiénes serán los cabezas de serie de nueve grupos. Si España o Argentina van a los grupos C, J, K o L, la otra irá a los grupos E, F, G, H o I, puesto los campeones de esos grupos irán a uno y otro lado del cuadro final de eliminatorias del Mundial 2026. El mismo caso pasará con Francia e Inglaterra, que tampoco podrán compartir parte del cuadro. En caso de que se clasifiquen como primeras de grupo las cuatro, España y Argentina se enfrentarían a Inglaterra y Francia en unas hipotéticas semifinales.

También se han configurado definitivamente los bombos. En un primer momento, se iba a tener en cuenta el ranking de las clasificadas para la repesca a la hora de establecer la posición del ganador de esas llaves en el bombo. Sin embargo, finalmente se ubicará a las seis que aún no están clasificadas en el bombo cuatro.

Lo que aún no se ha establecido es el calendario definitivo. Aunque están definidos los enfrentamientos y la fecha en la que se deberán jugar, queda por establecerse el horario y el estadio. Esto se hará una vez se haya completado el sorteo con el objetivo de que los aficionados de cada selección puedan ver en directo, en función de su huso horario, el partido que juegue su equipo.

Bombos para el sorteo del Mundial 2026