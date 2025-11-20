Así queda la repesca para el Mundial 2026

La FIFA ha realizado este jueves el sorteo para la repesca del Mundial 2026. Después de conocerse las 42 de las 48 selecciones clasificadas, los otros 22 países lucharán por los seis últimos billetes para estar en Estados Unidos, Canadá y México el próximo verano. Una fase a partido único tanto la primera como la segunda eliminatoria y que tendrá lugar los próximos 26 y 31 de marzo de 2026.

Una fase en la que participan equipos potentes como Italia, Dinamarca, Turquía, Ucrania, Polonia y muchos más que no pueden permitirse ningún fallo más si no quieren perderse el torneo que parará el mundo con un formato nunca antes visto en la historia.

Los cruces de la repesca del Mundial 2026

Europa

Cruce 1

Semifinal 1: Italia-Irlanda del Norte

Semifinal 2: Gales-Bosnia-Herzegovina

Final: Ganador Semifinal 1-Ganador Semifinal 2

Cruce 2

Semifinal 3: Ucrania-Suecia

Semifinal 4: Polonia-Albania

Final: Ganador Semifinal 3-Ganador Semifinal 4

Cruce 3

Semifinal 5: Turquía-Rumanía

Semifinal 6: Eslovaquia-Kosovo

Final: Ganador Semifinal 5-Ganador Semifinal 6

Cruce 4

Semifinal 7: Dinamarca-Macedonia del Norte

Semifinal 8: República Checa-Irlanda

Final: Ganador Semifinal 7-Ganador Semifinal 8

Resto del mundo

Cruce 5

Semifinal 9: Nueva Caledonia-Jamaica

El ganador se enfrentará a RD Congo

Cruce 6

Semifinal 10: Bolivia – Surinam

El ganador se enfrentará a Irak