Así queda la repesca para el Mundial 2026
Será a partido único y se jugará el 26 y 31 de marzo
Italia y Turquía tiene suerte en el sorteo
La FIFA ha realizado este jueves el sorteo para la repesca del Mundial 2026. Después de conocerse las 42 de las 48 selecciones clasificadas, los otros 22 países lucharán por los seis últimos billetes para estar en Estados Unidos, Canadá y México el próximo verano. Una fase a partido único tanto la primera como la segunda eliminatoria y que tendrá lugar los próximos 26 y 31 de marzo de 2026.
Una fase en la que participan equipos potentes como Italia, Dinamarca, Turquía, Ucrania, Polonia y muchos más que no pueden permitirse ningún fallo más si no quieren perderse el torneo que parará el mundo con un formato nunca antes visto en la historia.
Los cruces de la repesca del Mundial 2026
Europa
- Cruce 1
Semifinal 1: Italia-Irlanda del Norte
Semifinal 2: Gales-Bosnia-Herzegovina
Final: Ganador Semifinal 1-Ganador Semifinal 2
- Cruce 2
Semifinal 3: Ucrania-Suecia
Semifinal 4: Polonia-Albania
Final: Ganador Semifinal 3-Ganador Semifinal 4
- Cruce 3
Semifinal 5: Turquía-Rumanía
Semifinal 6: Eslovaquia-Kosovo
Final: Ganador Semifinal 5-Ganador Semifinal 6
- Cruce 4
Semifinal 7: Dinamarca-Macedonia del Norte
Semifinal 8: República Checa-Irlanda
Final: Ganador Semifinal 7-Ganador Semifinal 8
Resto del mundo
- Cruce 5
Semifinal 9: Nueva Caledonia-Jamaica
El ganador se enfrentará a RD Congo
- Cruce 6
Semifinal 10: Bolivia – Surinam
El ganador se enfrentará a Irak