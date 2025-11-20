Sorteo Mundial 2026

Así queda la repesca para el Mundial 2026

Será a partido único y se jugará el 26 y 31 de marzo

Italia y Turquía tiene suerte en el sorteo

Cuándo es el sorteo del Mundial 2026 y qué selecciones se han clasificado

El trofeo del Mundial 2026. (FIFA)
La FIFA ha realizado este jueves el sorteo para la repesca del Mundial 2026. Después de conocerse las 42 de las 48 selecciones clasificadas, los otros 22 países lucharán por los seis últimos billetes para estar en Estados Unidos, Canadá y México el próximo verano. Una fase a partido único tanto la primera como la segunda eliminatoria y que tendrá lugar los próximos 26 y 31 de marzo de 2026.

Una fase en la que participan equipos potentes como Italia, Dinamarca, Turquía, Ucrania, Polonia y muchos más que no pueden permitirse ningún fallo más si no quieren perderse el torneo que parará el mundo con un formato nunca antes visto en la historia.

Los cruces de la repesca del Mundial 2026

Europa

  • Cruce 1

Semifinal 1: Italia-Irlanda del Norte

Semifinal 2: Gales-Bosnia-Herzegovina

Final: Ganador Semifinal 1-Ganador Semifinal 2

  • Cruce 2

Semifinal 3: Ucrania-Suecia

Semifinal 4: Polonia-Albania

Final: Ganador Semifinal 3-Ganador Semifinal 4

  • Cruce 3

Semifinal 5: Turquía-Rumanía

Semifinal 6: Eslovaquia-Kosovo

Final: Ganador Semifinal 5-Ganador Semifinal 6

  • Cruce 4

Semifinal 7: Dinamarca-Macedonia del Norte

Semifinal 8: República Checa-Irlanda

Final: Ganador Semifinal 7-Ganador Semifinal 8

Resto del mundo

  • Cruce 5

Semifinal 9: Nueva Caledonia-Jamaica

El ganador se enfrentará a RD Congo

  • Cruce 6

Semifinal 10: Bolivia – Surinam

El ganador se enfrentará a Irak

 

