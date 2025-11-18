Cuándo es el sorteo del Mundial 2026 y qué selecciones se han clasificado

El Mundial de fútbol estrena formato en su próxima edición. Un total de 48 selecciones, máximo histórico en el torneo, se darán cita en verano de 2026. Cerca de medio centenar de países intentarán suceder al vigente campeón, Argentina, en la edición número 23 del torneo más prestigioso del fútbol de clubes. Pese a que restan seis meses para el inicio de la competición, el sorteo del Mundial 2026 se celebrará en Washington (Estados Unidos) las próximas semanas.

Dónde se juega el Mundial 2026

Estados Unidos, México y Canadá son los tres países que comparten la condición de sede del Mundial 2026. El país de las barras y estrellas ya acogió una edición del torneo en 1994. México, por su parte, fue sede en solitario de dos Mundiales (1970 y 1986). Canadá se estrenará como organizadora de este torneo en verano de 2026.

Estados Unidos será el país que lleve el peso organizativo de la cita mundialista. Cuenta con 11 sedes diferentes por todo su territorio y acoge tres cuartos de los partidos del torneo (78 de 104). Además, los estadios estadounidenses acogerán de manera íntegra los cuartos de final, las semifinales y la gran fina. México y Canadá se reparten por igual los 26 encuentros restantes. Ambos países únicamente albergarán dos duelos de dieciseisavos de final y uno de octavos, además de diez partidos (cada uno) de la fase de grupos.

Cuándo empieza el Mundial 2026

El torneo mundialista arranca el próximo 11 de junio de 2026. El Estadio Azteca de Ciudad de México será el encargado de dar el pistoletazo de salida con un partido que enfrentará a la selección local contra un rival que aún se desconoce. El Mundial se extenderá durante más de un mes de competición y concluirá el 19 de julio. Las dos selecciones que avancen hasta el partido decisivo se medirán en el MetLife Stadium de New Jersey, recinto que también acogió la primera final del nuevo Mundial de Clubes de la FIFA.

Cuándo es el sorteo del Mundial 2026

Pese a que la Fase de Clasificación para el Mundial no ha terminado en todas las federaciones, la FIFA celebrará el sorteo de la fase final el próximo viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C. El acto contará con la presencia de Donald Trump y de Javier Milei, presidente de Argentina. El sorteo colocará a las selecciones ya clasificadas y a las que están a la espera de hacerlo en las diferentes repescas.

Qué selecciones están clasificadas para el Mundial 2026

Un total de 34 países de los 48 definitivos ya han sacado su billete para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Un número al que se sumarán más selecciones en los próximos días con la disputa de los últimos encuentros de este parón internacional. Entre las clasificadas, salvo debacle en La Cartuja, estará España. Cuatro selecciones europeas tendrán que esperar a marzo para disputar la repesca.

Uzbekistán, Cabo Verde y Jordania debutarán en una Copa del Mundo; a la espera de más sorpresas con los nueve cupos UEFA, tres de CONCACAF y dos de la repesca internacional que quedan por repartir. Países Bajos y Alemania han sido los últimos países en clasificar de forma oficial a la cita veraniega al otro lado del charco. Esta es la lista completa: