Locura total con Messi en Elche: más de 20.000 aficionados en el entrenamiento de Argentina

Una gran parte de la legión de argentinos que vive en la provincia de Alicante ya se dejó ver por la Algorfa durante la semana y este jueves, en el entrenamiento del Martínez Valero, fue el no va más. Miles de seguidores de la Albiceleste, devotos de Messi y otros curiosos con un horario de trabajo más plácido, se desplazaron hasta el estadio del Elche para poder ver in situ al considerado por muchos como el mejor jugador de la historia y los recientes campeones del mundo.

Una gran parte de las 30.000 localidades del Martínez Valero fueron ocupadas un jueves a las 10.30 horas de la mañana en un día lectivo y laborable en la localidad ilicitana. El motivo estaba más que justificado: por primera vez en muchos años, Leo Messi pisaba Elche, la primera vez desde que fue campeón del mundo. Junto a la leyenda, el resto de sus compañeros, flamantes campeones del mundo en Qatar 2022, se dieron un baño de masas en un Martínez Valero que durante este 13 de noviembre bien pudo ser la Bombonera o el Monumental.