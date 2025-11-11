Messi: «No me fui del Barcelona como imaginaba y la despedida fue un poco rara»

Leo Messi se ha sincerado en las últimas horas sobre el Barcelona y la manera en la que se produjo su extraña despedida del club azulgrana con Joan Laporta en el mando. Todo ello tras el terremoto que produjo su fotografía en el Camp Nou del domingo por la noche sin avisar a la entidad y mandando un dardo en forma de mensaje al presidente.

«A mí me había quedado una sensación rara después de haberme ido, por cómo se dio todo, por cómo terminé jugando mis últimos años sin gente, por la pandemia. Después de toda la vida que había estado ahí, no me fui como me lo imaginaba, como soñaba. Me imaginaba, como dije, jugando toda mi carrera en Europa, en Barcelona y después sí, venir para acá como hice, porque era mi pensamiento, lo que quería. Y bueno, fue un poco raro la despedida también, por la situación, por todo. Pero bueno, yo creo que el cariño de la gente siempre va a estar, por lo que dije, por todo lo que hemos pasado», señaló Leo Messi sobre su marcha del Barcelona.

«Fueron 16 años, creo, en el primer equipo y 20 o 21, desde que llegué a Barcelona cuando tenía 12, 13 años. Entonces es mucho tiempo, muchas cosas de vida y obviamente el cariño va a estar siempre», añadió el astro argentino en una entrevista con el Diario Sport realizada hace dos semanas en Miami.

«Es difícil quedarme con uno. Gracias a Dios tuve la suerte de vivir muchos momentos. No sé, generalmente cuando se habla de felicidad vamos a los títulos, a los logros, a las cosas importantes que hemos conseguido. Pero el primer sextete con Guardiola fue extraordinario, la última Champions con Luis Enrique también. No sé, es difícil quedarme con un momento», analiza Leo Messi.

«Con el ser parte de este club, de haber llegado de chiquito y haber crecido y hecho toda mi vida en Barcelona. Estoy agradecido a Dios por haberme llevado a ese lugar cuando era un niño y también, con el nacimiento de mis hijos en la ciudad y con todo el club y la ciudad en general porque me fui de chiquito, crecí y pasé toda mi vida ahí. Hay muchísimas cosas, no solo en el club, sino en la ciudad con lo que tengo para quedarme», comenta Messi en esta entrevista.

«Tengo muchas ganas de ir para ahí, que extrañamos mucho Barcelona, que los nenes continuamente, y mi mujer, hablamos cosas de Barcelona, la idea de volver a vivir ahí. Tenemos nuestra casa, todo, así que es lo que deseamos. Tengo muchas ganas de volver al estadio cuando esté terminado porque desde que me fui a París tampoco volví al Camp Nou y después se fueron a Montjuic. Va a ser raro volver al estadio nuevo y verlo porque la última vez que lo vi fue hace mucho tiempo (sic) y va a ser emocionante volver a vivir y recordar todo lo que fue eso, más allá de que sea diferente el estadio. Agradecido por el cariño de siempre y nada más que gracias», concluyó la estrella albiceleste.