El Inter de Miami ha hecho oficial la renovación de Leo Messi. A falta de unos meses de que terminase su contrato con el equipo de la MLS, el delantero de 38 años ha ampliado su contrato para seguir jugando al fútbol hasta diciembre de 2028. Una noticia que llega para cerrar los rumores de una posible retirada tras la despedida de Sergio Busquets y Jordi Alba, lo que supone una buena noticia para Argentina de cara a sus aspiraciones de cara al Mundial del próximo verano en Estados Unidos.

Aunque el atacante ha firmado por tres temporadas más, la idea sigue siendo que sea el propio jugador que decida su destino cada año. Leo llegó al club de David Beckham en julio de 2023 tras una etapa discreta en el PSG y allí parece haber encontrado el lugar perfecto para firmar su última etapa en activo. Una forma que también le permite seguir preparándose para lo que será su sexta Copa del Mundo en busca de revalidad el título que levantó en Catar hace cuatro años.

Hasta ahora, Messi ha podido levantar títulos en Estados Unidos como la Leagues Cup en 2023 y la Supporters Shield de 2024. Aún así, su única preocupación es seguir disfrutando del fútbol hasta que física y mentalmente esté decidido a colgar las botas. Una vez llegado el momento, será el momento en el que decida su formar institucionalmente del Inter de Miami o regresar a Barcelona, donde llevan tiempo trabajando para su vuelta al club.

Como se pudo ver en el vídeo del club en sus redes sociales, la renovación de Messi también se verá impulsada por el traslado al nuevo estadio, el ‘Miami Freedom Park’, previsto para la próxima campaña y capacidad para 25.000 espectadores. El que aún no ha confirmado si seguirá es Luis Suárez, que termina contrato a finales de año. De esta forma, si Leo Messi cumple su nueva vinculación, seguirá jugando hasta los 41 años.