Dani García pone en su sitio a Lamine Yamal: «La comparación con Messi es perjudicial para él»

Dani García será rival del Barça este martes en la tercera jornada de Champions League. El que fuera jugador del Athletic de Bilbao, donde hizo carrera, juega a sus 35 años en el Olympiacos griego a las órdenes de José Luis Mendilibar, donde es uno de los titulares y capitanes para el entrenador español. El mediocentro se enfrentará a un Barça al que ya se ha medido en varias ocasiones y se permite el lujo, desde la distancia de valorar tanto lo relacionado con los culés como al Real Madrid. Dani García tiene un recado para Lamine Yamal.

Tras seis año en Bilbao y otro tantos en Eibar, es el segundo año de Dani García en el Olympiakos y busca el primer triunfo en Champions League esta temporada ante un Barça que lidera Lamine Yamal y al que considera que puede dar algunos consejos para llevar de la mejor de las maneras su carrera que tan pronto ha explotado.

«Creo que es perjudicial comparar a Lamine con Messi», es la primera impresión de Dani García sobre el joven Lamine Yamal, al que puede pasar factura la exigencia y las comparaciones para un joven que aún está por madurar: «La comparación es mala porque cada jugador es diferente. Tiene cosas de él al ser zurdo, la forma de jugar… pero es muy joven y hablar de Messi son palabras mayores».

Por otro lado, Dani García pone el foco en lo rápido que está yendo todo para Lamine Yamal: «¿Si entiendo lo que le pasa a Lamine con 18 años? Yo, con 18 años, estaba en Alicante y sin cobrar todo el año… (risas), yo no sé si con 18 años te puede cambiar la vida el dinero. A veces nos dejamos llevar por las noticias que salen de una persona y hay que mirar la veracidad de esas noticias».

«Conseguir lo que ha conseguido y estar en el foco es difícil», menciona el jugador del Olympiacos en una entrevista con Radio Marca, donde analiza: «Como todos, tienes gente que te ayuda y gente que no; Lamine y yo mismo, también tendré gente que me aconseje bien. No es fácil ser jugador del Barça y con esa edad. Espero que a partir de este partido con nosotros le vaya bien».

De hecho, para Dani García, Pedri está en el mismo escalón que Lamine Yamal e incluso come en la misma mesa que Vitinha, considerado como el mejor centrocampista del mundo el pasado año: «¿Pedri? Aquí, todo el mundo habla de él al mismo nivel que Lamine. A todo el mundo le flipa como futbolista; está a un nivel increíble de los mejores del mundo junto a Vitinha».

Así ve el próximo Clásico

Dani García también pasó revista al Barça y al Madrid como club y equipo. El jugador del Olympiacos considera que «llega mejor el Barça», principalmente porque «además de llevar un año con el entrenador, creo que todavía no se está viendo todavía todo lo que quiere Xabi Alonso, por eso veo mejor al Barça».

Sobre el Madrid afirma que «todos sabemos que te puede reventar el partido en un momento, pero a la hora de presionar y llevar el partido aún le falta», aprovechando para piropear a un Barça con Flick que «lo tienen claro». «Todos sabemos que los cambios cuestan, pero seguro que en un poco de tiempo Xabi lo conseguirá y podrá imponer su idea», concreta sobre el conjunto blanco.