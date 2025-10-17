Lío con Lamine en el Barcelona: el club desautorizó a Flick antes del partido contra el PSG

Hay caso Lamine Yamal en el Barcelona. Y esta vez no tiene nada que ver con la selección española ni con las molestias que le impidieron acudir a la llamada de Luis de la Fuente. El lío se ha formado porque el jugador llegó tarde a una charla de Hansi Flick previa al partido contra el PSG, y eso conlleva la suplencia en el siguiente partido. Es una norma instaurada en el vestuario por el entrenador alemán. Sin embargo, el extremo fue titular en el encuentro porque el club intervino y desautorizó al técnico.

Son varios los jugadores que se han quedado sin jugar o que han sido suplentes por llegar tarde. A Iñaki Peña le costó la titularidad en las semifinales de la Supercopa de España contra el Athletic, y por ende la perdió en los siguientes partidos, por llegar tarde a la sesión de activación el día del encuentro. Jules Koundé también ha sido sancionado. Hasta tres veces se ha quedado en el banquillo el francés por llegar tarde a una charla del equipo.

Otro de los que se ha visto afectados por la norma de Flick ha sido Raphinha. El brasileño llegó tarde a la sesión de activación previa al Barça-Valencia en el Johan Cruyff, y eso le hizo empezar el partido desde el banquillo. Incluso los nuevos fichajes como Marcus Rashford tampoco se libran de la norma Flick. El delantero llegó solo dos minutos tarde al partido contra el Getafe, lo que le costó la titularidad a pesar de que venía de hacer un gran partido contra el Newcastle, anotando dos goles.

Flick lo considera una falta de respeto llegar tarde. «Es una regla, una norma. Se trata de respeto. Si llegas cinco minutos tarde, te tienen que esperar y es una falta de respeto», dijo el entrenador germano al poco de aterrizar en el Barça. El último caso ha sido el de Lamine Yamal. El extremo español llegó tarde a una charla del equipo previa al partido contra el PSG, lo que implicaba ser suplente contra el conjunto parisino.

Pero este caso ha sido distinto. Según desveló El Nacional.cat y ha confirmado El Larguero de la Cadena Ser, Deco bajó al vestuario para hablar con Flick y mediar para que Lamine pudiera jugar de titular. Al técnico no le hizo gracia y no asumió de buen grado la desautorización, puesto que considera que el castigo es para todos, no para unos sí y otros no. En el vestuario no ha sentado nada bien el no castigo a Yamal, ya que otros jugadores se han visto afectados por esta norma. Esto podría sentar un precedente bastante peligroso.