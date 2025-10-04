Flick deja en el aire la participación de Lamine Yamal en el Clásico: «No lo sabemos…»

Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper en la previa de la jornada 8 de la Liga que le medirá este domingo al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Una rueda de prensa marcada por la recaída de Lamine Yamal de su lesión y la tensión con la selección española por este asunto.

«Es un equipo muy intenso y con un estilo agresivo, será un partido duro», comenzó declarando Hansi Flick sobre el Sevilla ante los medios de comunicación.

«Cuando tenemos alguna duda sobre su estado, no juega. He hablado hoy con Lamine y está mejor, pero no está bien. La situación fue cuando volvió del último parón. Quiero dar apoyo a mi jugador, pero está hecho ya, algunas cosas han pasado, pero para mí es un tema cerrado. No quiero centrarme en lo negativo: no es fácil para De la Fuente, tampoco para mí, pero debo proteger a mi jugador. Para mí está acabado y tenemos que manejarlo», dijo Flick sobre la lesión de Yamal y la polémica con la selección española.

Más sobre Lamine y la Selección: «He hablado con él esta mañana y es parte del trabajo: ¿cómo te puedo ayudar? Todo el mundo conoce su nivel, pero es mi trabajo darle los minutos adecuados cuando vuelve. No solo se trata de lo que hace con el balón es también lo que ocurre sin balón. Y cuando no estás a tope a veces te centras en el balón, pero para mí es uno de los mejores, más inteligentes robando el balón y cuando está al cien por cien lo puede estar. Tenemos que aprender de la situación y ver cuántos minutos puede jugar cuando esté recuperado».

«No lo sabemos aún. Con este tipo de lesión no lo sabemos: dos semanas, tres semanas, cuatro. Conocemos más las lesiones musculares, pero en esta es distinto. Queremos que se recupere e ir paso a paso para ver cómo evoluciona», dijo Flick sobre si Lamine podría llegar al Clásico.

«Es una situación difícil: creo que no está preparado para jugar en este momento. No sé qué quieren de él, hay que ir con cuidado y no está para jugar muchos minutos. Lo vemos en los entrenamientos: no está como antes de la lesión y eso vale para mí y la Federación», comentó Flick sobre la convocatoria de Bernal con la selección sub-21.

«Todo el mundo estaba decepcionado y cuando analizamos la situación, tenemos que ser más inteligentes en algunas situaciones. Siempre hay que evitar distracciones, y trabajar como una unidad y aprender. Nuestra idea de presionar al rival es clave para nosotros. Estar activos: podemos hacerlo mejor, cuando hay distracciones a la hora de presionar la pelota, no pueden hacer daño en la línea adelantada. Creo que habíamos estado mejor en los últimos partidos, lo entrenamos cada día y es un proceso. Es importante el partido ante el Sevilla», dijo Flick sobre la derrota ante el PSG.

Sobre sus comentarios de los egos: «Se trata de ser una unidad, un equipo: fue la razón del éxito de la temporada pasada. Todo el mundo quería lo mismo y tenía hambre y no se focalizaba en sí mismo y esa la clave para hacer una gran temporada. Trabajamos fuerte para eso y es todo de respetar el equipo, el club, los fans. Me gustó mucho lo que vi después del parón: entrenamos bien, una buena mentalidad y lo vimos en cada victoria, cómo volvíamos a creer en hacerlo todos juntos. Esta derrota ante el PSG puede pasar porque es un equipo fantástico. Pasamos página y estamos con buen ánimo».

Más sobre Luis de la Fuente: «No me arrepiento de lo que dije. Quería proteger a mis jugadores, era mi manera de decir que parásemos. Fue mi forma de actuar. Pero es agua pasada. Ahora hay que centrarse en el presente y en el futuro. Pero es algo ya del pasado. Lo importante es gestionar la situación juntos: clubs, selección…».