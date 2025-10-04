El dardo de la Federación al Barça por la lesión de Lamine: “Una pronta recuperación sin riesgo alguno…»

La tensión entre la Federación Española de Fútbol y el Barça por Lamine Yamal sigue coleando. Una situación que comenzó con aquellas declaraciones de Hansi Flick tras el último parón de la selección española y la lesión de la perla culé en el pubis. En esta segunda convocatoria de la temporada esa tensión parece que no ha disminuido. Luis de la Fuente convocó a Lamine el pasado viernes a mediodía y cinco horas después, el Barça anunciaba una lesión de su estrella en la misma zona afectada anteriormente. Antes de acabar la jornada, la RFEF anunció su desconvocatoria con palo incluido a la entidad catalana.

La Federación anunció en su comunicado oficial donde señalaba que Lamine Yamal quedaba desconvocado con la selección española, que ellos pidieron la información médica al Barça el jueves, horas después del duelo de Champions contra el PSG y antes de anunciar de manera definitiva la lista de convocados en Las Rozas.

«Los servicios médicos del FC Barcelona han remitido esta tarde, una vez publicada la convocatoria oficial, unas molestias en la zona del pubis del delantero blaugrana», señaló la Federación. Concretamente, ese comunicado médico llegó cinco horas después de la convocatoria de Lamine por parte de Luis de la Fuente y una rueda de prensa donde el gran nombre propia fue la joven joya blaugrana.

Está claro que la tensión entre el Barcelona y la selección española de fútbol no se ha terminado de resolver. La Federación pidió el informe al Barça, no lo recibió y decidió convocar al jugador, que ya estaba lesionado, por otra parte.

El comunicado de la Federación termina con un dardo directo al Barça y a Hansi Flick tras aquellas declaraciones acusando al combinado nacional de no cuidar a los jugadores: «Por ello, en aras de favorecer una pronta recuperación sin riesgo alguno como se hace con todos los futbolistas que juegan con la Selección española, se procede a su desconvocatoria».

Comunicado de la RFEF

Lamine Yamal causa baja en la lista de convocados por Luis de la Fuente para disputar los partidos de clasificación del Mundial 2026 contra Georgia en Elche y Bulgaria en Valladolid.

Tras la petición de información médica por parte de los servicios médicos de la RFEF en el día de ayer, los servicios médicos del FC Barcelona han remitido esta tarde, una vez publicada la convocatoria oficial, unas molestias en la zona del pubis del delantero blaugrana. Por ello, en aras de favorecer una pronta recuperación sin riesgo alguno como se hace con todos los futbolistas que juegan con la Selección española, se procede a su desconvocatoria.

La concentración empezará el lunes 6 de octubre a las 20:00 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.