«Mi hermana murió porque Ingesa tardó 12 horas en llevarla a Cádiz tras un ictus». Es la denuncia de Yamal Hayek, que perdió a su hermana Mariam en el verano de 2024 por una presunta negligencia del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), organismo del Ministerio de Sanidad de Mónica García, que está al cargo de la gestión de la sanidad pública de Ceuta y Melilla.

El caso de la hermana de Yamal, Mariam Hayek, fue el mortal resultado de un cúmulo de despropósitos: la falta de atención especializada en Ceuta para dar respuesta inmediata a un ictus como el que sufrió esta joven; las siete horas de espera del helicóptero que tenía que llevarla a un hospital andaluz; el error en el vuelo del helicóptero medicalizado, que debía llevar a la joven a Cádiz (según su familia) y aterrizó en Málaga y el traslado final de madrugada desde Málaga a Cádiz en ambulancia. En total, 12 horas desde que sufrió el ictus hasta que llegó al hospital y 13 horas hasta que fue intervenida quirúrgicamente. En estos accidentes cardiovasculares la rapidez de atención es vital.

Mariam Hayek, de 27 años, sufrió un ictus a las cuatro de la tarde del 20 de agosto de 2024. El Hospital Universitario de Ceuta no tiene neurocirujano. Es una de las muchas carencias de la sanidad pública de Ceuta que gestiona Mónica García. Los médicos determinaron que Mariam debía ser trasladada a la península para ser operada de urgencia. El helicóptero de Ingesa tardó siete horas en sacarla de la ciudad autónoma. El viaje no comenzó hasta las 11 de la noche. No fue, ni mucho menos, la última peripecia.

Yamal Hayek, hermano de Mariam, asegura que le dijeron que la llevaban a Cádiz donde estaba el quirófano preparado. Pero el helicóptero aterrizó en Málaga, a 230 kilómetros de Cádiz. Cuenta Yamal que él estaba, precisamente, en el aeropuerto de Málaga por otras razones: «Cogí un taxi y me fui a Cádiz pensando que a mi hermana la llevaban allí».

Una vez en Málaga, sobre las doce de la noche, «los médicos no pudieron atenderla,» según la versión de Ingesa. Mariam fue, entonces, trasladada en ambulancia, esta vez sí, a Cádiz, donde la esperaba su familia. Fueron otras dos horas y media de retraso en el traslado por carretera mientras Mariam peleaba por su vida. Para entonces, ya había sufrido varios microinfartos cerebrales y se encontraba en coma inducido.

Cuando Mariam fue intervenida en la ciudad gaditana eran ya las 5 de la madrugada y habían pasado 13 horas desde que se le había producido el ictus en Ceuta. «Los daños que padecía, por la enorme demora que sufrió para ser tratada, eran irreversibles», defiende su hermano.

Versión de Ingesa

El caso de Mariam Hayek tuvo un fuerte impacto en Ceuta. La directora general de Ingesa, Isabel Muñoz, y el director territorial de Ingesa en Ceuta, Jesús Lopera, tuvieron que salir a dar explicaciones. Según Ingesa, «la coordinación fue correcta».

Muñoz y Lopera aseguraron que «el Servicio Andaluz de Salud (SAS) indicó que en la Zona Franca de Cádiz, donde se debía efectuar el aterrizaje, no se podía aterrizar de noche y que el otro punto más cercano, el aeropuerto de Jerez, se encontraba en obras, por lo que, dado que la evacuación se produjo a las 11 de la noche, se optó por trasladar a Mariam a Málaga». Los responsables de Ingesa argumentaron que «en Málaga debían aceptar a Mariam, pero la UCI de la ciudad la rechazó porque estaba saturada siendo agosto, pleno verano, y se decidió trasladar a la paciente desde Málaga a Cádiz».

En relación a la demora de 7 horas para la llegada del helicóptero en un trayecto de ida y vuelta de poco más de una hora, los resposnables de Ingesa no quisieron responder con claridad. Se limitaron a decir que «puede ser que la emergencia grave anterior a la de Mariam requiriera varias horas». La vida en Ceuta depende, para los responsables de Ingesa y el Ministerio de Mónica García, de la suerte de encontrar un helicóptero a tiempo.

Versión de la familia

Sin embargo, la familia defiende otra versión: que la orden fue siempre la de trasladar a Mariam de Ceuta a Cádiz y no a Málaga. Además, niegan que Mariam llegara a Málaga.

«Cuando pedí explicaciones al hospital de Málaga para que me dijeran por qué mi hermana había sido trasladada allí, me dijeron que ella nunca había estado en Málaga», asegura Yamal Hayek. Y se pregunta: «¿Dónde estuvo mi hermana tantas horas para haber llegado a Cádiz 14 horas después de haber sufrido un ictus?». «Todos los responsables de Ingesa tendrían que dimitir por su nefasta gestión, tienen muy poca vergüenza. Mi hermana murió, al fin y al cabo, por culpa del tiempo que tardaron», dice Yamal.

Para el hermano de Mariam, «Ingesa es una mafia, unos asesinos». Asegura Yamal que el caso de su hermana no es el único: «Se están cargando a personas. Lo único que les importa es el dinero que les entra en el bolsillo y se cubren entre ellos». Añade que «cuando quisimos denunciarlo, el abogado nos dijo que esto no tendría recorrido para evitar que lo hiciéramos y ahora ya es tarde para denunciarlo».

«Ingesa es una auténtica mafia», repite. Yamal afirma que «mucha gente ha muerto en el hospital por su mala gestión. Hay un montón de casos que no han salido a la luz porque son gente pobre y sin recursos y se ha quedado ahí en el limbo. Pero aquí ha muerto mucha gente por culpa de la nefasta gestión que hacen los responsables de Ingesa en Ceuta».

Yamal Hayek lamenta entre lágrimas: «Mariam era una niña especial, tenía Síndrome de Down, quería vivir y esta gente le quitó la vida».