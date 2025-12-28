La huelga de médicos convocada a nivel estatal, que ha evidenciado la pésima gestión de la ministra Mónica García en materia sanitaria, ha tenido aún más calado en Ceuta y en Melilla, donde la Sanidad depende exclusivamente del ministerio, a través del estatal Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa), ya que Ceuta y Melilla no tienen competencias sanitarias transferidas como el resto de las Comunidades Autónomas.

Más allá de las quejas generales por las condiciones laborales y la gestión que afectan a todo el Sistema Nacional de Salud, los sindicatos médicos de ambas ciudades han denunciado que la gestión ministerial actual no se ajusta a la realidad de estos territorios y que carece de la agilidad necesaria para responder a sus demandas locales.

También critican que desde el ministerio no se haya aplicado la disposición de zona de difícil cobertura, lo que le llevaría a comprometerse en la puesta en marcha de incentivos económicos y de otra índole para los profesionales sanitarios.

Además, alertan de una falta crónica de especialistas, pese a que el Ministerio de Sanidad ha defendido recientemente en sede parlamentaria que estas plazas cuentan con una alta demanda.

«Ceuta es la ciudad con la peor ratio médico-paciente. No es cierto lo que dicen desde el Ministerio de Sanidad, aquí no quiere venir nadie a trabajar porque no somos los médicos mejor pagados de España, como dice Mónica García». «Esa afirmación es falsa porque en los estudios no se incluye a Ceuta y Melilla en su análisis nacional, porque la indemnización por residencia y la bonificación fiscal —de las que disponen todos los funcionarios del Estado en estos territorios— impiden realizar comparaciones válidas», sostiene el sindicato de médicos de Ceuta. Según los profesionales de la sanidad, las guardias médicas en Ceuta se remuneran entre un 30% y un 40% por debajo de la media española.

El presiente del colegio de médicos de Ceuta, José Enrique Roviralta, asegura a OKDIARIO que estas desavenencias son el reflejo de un sistema que no ha tenido en cuenta la singularidad fronteriza de estos territorios. De hecho, el doctor recuerda que la esperanza de vida en Ceuta es de las más bajas de España, situándose entre los 80/81 años, inferior a la media nacional. «Y esto es precisamente por el sistema sanitario que tenemos aquí».

Entre enero y octubre de 2025 fallecieron en España 366.941 personas, 4.647 más (+2,74%) que en el mismo periodo de 2024, según la estimación del INE. Los mayores incrementos se han registrado en Ceuta, con un 19,1% más de fallecimientos, y en Melilla, con un aumento del 13,57%.

Privatizaciones

Además, la mayoría de los servicios que ofrece el Hospital Universitario de Ceuta están privatizados debido a las dificultades a las que se enfrenta la ministra Mónica García para encontrar profesionales que quieran trabajar en Ceuta y mantenerlos con las poco atractivas condiciones que se les ofrecen. La falta de médicos ha llevado al Ministerio de Sanidad a contratar con empresas privadas estos servicios y realizar las pruebas médicas en hospitales de la península, con los problemas y dificultades que acarrean en muchas ocasiones estos desplazamientos que deben realizarse por barco o helicóptero.

Ahora mismo, están externalizadas las pruebas de radiodiagnóstico, TAC, ecografía, punción tiroidea, radioterapia, logopedia, Servicio de traslados para evacuaciones (ambulancias y helicóptero), hemodiálisis, neurofisiología clínica, código ictus, anatomía patológica y endoscopias digestivas. También está privatizada la psiquiatría de adultos e infantil porque Ceuta no cuenta con un solo psiquiatra para casi 85.000 habitantes.

Además, son derivados a a la Península los pacientes que precisan los servicios de Neurocirugía, Cirugía Maxilofacial, UCI pediátrica, Cirugía Torácica, Cirugía Vascular, muchas subespecialidades pediátricas y Hemodinámica (a pesar de tener una sala con aparatos que alcanzan el millón de euros cerrada desde hace dos años, por falta de un hemodinamista). «Ingesa anunció la contratación de un cardiólogo pero vino y con las mismas se marchó porque se sintió engañado», dice José Enrique Roviralta. «Reumatólogos había dos y se marchó uno hace tres meses y así nos hemos quedado, el servicio está al 50%», añade.

En este sentido, los médicos denuncian que, en lugar de reforzar los servicios públicos y las plantillas, se ha optado por externalizar prestaciones esenciales, dejando a la ciudad con «un sistema fragmentado y cada vez más dependiente de recursos externos».

Datos desoladores

El hospital de Ceuta tiene un déficit del 63% en especialistas comparado con la media nacional. Es decir, de cada tres médicos especialistas que deberían estar trabajando allí, sólo hay uno.

Hay 4.873 pacientes en lista de espera quirúrgica en una ciudad de 84.000 habitantes. Uno de cada 17 ceutíes está esperando una operación. 289 días es el tiempo medio de espera para una consulta de traumatología; casi 10 meses.

En 2024, Ingesa convocó 23 plazas de especialistas, de las que sólo 4 se cubrieron. Es decir, la tasa de éxito fue del 17,4%. El presupuesto sanitario per cápita en Ceuta es de 1.347 euros por habitante y año. En Euskadi, 2.156 €. En Navarra, 2.089 €. Ceuta recibe un 37% menos que la media de las comunidades mejor financiadas.

«El dinero desaparece»

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó hace tres años un plan dotado con casi 13 millones de euros para reforzar los recursos humanos de la sanidad en Ceuta, pero «el impacto de esa inversión sigue sin percibirse en los centros asistenciales», señalan en colegio de médicos de esta ciudad autónoma.

El Sindicato Médico exige claridad sobre la ejecución de los fondos y advierte de que el déficit estructural de profesionales continúa creciendo, «en contra de lo que prometía la estrategia estatal».

«¿Qué ha ocurrido con los 12,94 millones de euros que el Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de Ceuta destinaba para reforzar los recursos humanos del sistema sanitario? Plazo que finaliza este año que entra, 2026».

El sindicato señala que «mientras el plan redactado hace tres años hablaba de reforzar recursos humanos», la plantilla sigue sin cambios significativos y los servicios continúan cubriendo turnos como pueden».

«Si había un presupuesto, si había un reconocimiento oficial del problema y si había un plan para solucionarlo, ¿cómo es posible que nada haya cambiado? ¿Por qué siguen marchándose médicos de Ceuta y es tan difícil reemplazarlos? ¿A qué se debe que sigamos teniendo la ratio de médico por habitante más baja del país? ¿Dónde están esos casi 13 millones de euros?», se cuestionan desde el colectivo.