Melilla, harta de la gestión sanitaria de Mónica García: «Que venga aquí a tratarse cuando esté enferma»

Las movilizaciones convocadas por los médicos a nivel estatal han reabierto el debate en Ceuta y Melilla sobre la eficacia del modelo de gestión directa del Ministerio de Sanidad a través del INGESA. Los profesionales de la sanidad consideran que la gestión que está haciendo la ministra Mónica García en estas ciudades es muy deficiente y que no se ajusta a la realidad de estos territorios, además de carecer de la agilidad necesaria para responder a sus demandas locales.

«Yo considero que Melilla no tiene ministro o ministra para la Sanidad de Ceuta y Melilla. En todo caso, tiene una ministra que se ocupa más de la señora Ayuso o del señor que es su pareja. No se trata de abandono, se trata de que utiliza el cargo de ministra no para mejorar la vida de los melillenses y ceutíes y en general otras competencias que pueda tener, sino para atacar personalmente y políticamente a la presidenta de una comunidad como es la Comunidad de Madrid», denuncia un hombre que regenta una inmobiliaria en Melilla.

«Yo le recomendaría a la ministra Mónica García que en vez de mirarnos tanto desde Madrid, se viniera aquí 10 o 15 días, pero que se viniera cuando se encontrara mal y que fuera a algún servicio de urgencia para que la atendiera y que viera el enorme sacrificio que tiene que hacer el personal que hay allí porque no tienen médicos», denuncia otra persona.

«La doctora García dijo que iba a venir a vernos y en ese momento nosotros la creímos. Tuvimos buena voluntad y las movilizaciones de la huelga cesaron esperando que ella viniera, pero nunca más se supo. Solo vino a hacer la inauguración del hospital, con el presidente del Gobierno, y estuvo aquí no más de dos horas», lamenta Justo Sancho-Miñano, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Melilla.

«Si ella hubiera hecho lo que dijo que había que hacer cuando no era ministra y estaba en guerra con la sanidad pública, posiblemente estaríamos ahora muy contentos. Pero está haciendo todo lo contrario. Todo lo contrario, parece estar en contra de los que somos sus compañeros. Es bastante sorprendente como una persona puede decir una cosa y hacer la contraria, tratándose de una profesión que se supone que ella conoce bien y que según ella, pues, ha trabajado muy duro para esta profesión. No lo parece», añade el doctor.

La última vez que la ministra visitó Melilla fue a principios de junio, cuando acudió a la ciudad autónoma junto a Pedro Sánchez para la apertura del nuevo hospital Universitario. Un hospital que no cuenta con todas las especialidades necesarias a día de hoy y que sigue obligando a los ciudadanos a ser trasladados a la península para poder ser atendidos según ciertos diagnósticos.

Seis meses después de esa visita, el martes 16 de diciembre, culminó el traslado del hospital Comarcal (que ha cerrado sus puertas para siempre) al hospital Universitario con el traspaso del servicio de Urgencias.

Cis

Este viernes, el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dirigido por José Félix Tezanos, ha puesto de manifiesto la valoración negativa del Gobierno de Pedro Sánchez en relación con la gestión sanitaria en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Estas regiones, gestionadas directamente por el Ejecutivo central, registran niveles de insatisfacción muy superiores a la media nacional.

El estudio, focalizado en el ámbito sanitario para el año 2025, indica que los habitantes de Ceuta y Melilla perciben la necesidad de realizar mejoras considerables en el sistema. Las encuestas se llevaron a cabo entre abril y octubre de este año, con una muestra total de 7.800 participantes, entre los que 252 corresponden a estas dos ciudades autónomas (126 en cada una).

Los datos reflejan que en Ceuta, el 28,5% de los encuestados manifiesta estar «muy insatisfecho» con los servicios sanitarios, mientras que en Melilla el porcentaje de insatisfacción es del 11,3%. Al preguntar sobre la necesidad de cambios profundos, el 20,8% de los residentes en Ceuta considera que son imprescindibles, en contraste con el 54,8% de la población melillense. Asimismo, quienes creen que el sistema «funciona mal y requiere modificaciones importantes» representan el 33,9% en Ceuta y el 18,8% en Melilla.

Por otro lado, la inclinación hacia la sanidad privada destaca también: el 64,6% de los ciudadanos en Melilla preferiría un sistema privado, mientras que en Ceuta esta opción es elegida por el 45%.