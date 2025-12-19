Ayuso aprueba los presupuestos de 2026 con bajadas de impuestos a estudiantes universitarios

El Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso, estrenará 2026 con los terceros Presupuestos de la Legislatura y traerán consigo nuevas bajadas de impuestos. Se trata de la deducción en la matrícula de estudios universitarios o FP para los jóvenes que estudian y trabajan de forma simultánea (hasta 400 euros). También la nueva bonificación de hasta el 95% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para comercios y hosteleros con solera (con más de 50 años de vida). Además, 2026 será el primer año completo con la rebaja del Impuesto de Sucesiones y Donaciones extendida para hermanos, tíos y sobrinos.

La Asamblea de Madrid ha dado este viernes luz verde a los 30.663 millones de euros de las cuentas públicas, que han recibido el aval de la Autoridad Independiente de la Responsabilidad Fiscal (AIReF), que ha validado tanto sus previsiones como su metodología.

Del total, 23.996 millones se destinan a políticas sociales (9 de cada 10 euros), siendo los principales incrementos en Sanidad (+549,8 millones), Educación (+259,4) y Familia, Juventud y Asuntos Sociales (+209,9). Sumando las tres áreas, la subida asciende a más de 1.000 millones.

Sanidad y Educación acaparan 18.000 millones, el 58,6% del presupuesto autonómico, que prioriza el acceso a la vivienda, con un alza del 75% en las subvenciones para rehabilitación y del 42% en la construcción de vivienda social, que permitirá entregar 704 nuevos hogares de estas características en Majadahonda, Móstoles, Villa del Prado y Madrid capital. Por su parte, el Plan Vive finalizará en este próximo ejercicio 3.200 viviendas de alquiler asequible en 13 municipios, con especial atención a los jóvenes menores de 35 años.

Además, la Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2026 recoge más de 1.500 millones para seguir desplegando grandes infraestructuras estratégicas públicas, entre las que destacan la ampliación de la Línea 11 de Metro, la Ciudad de la Justicia o la Ciudad de la Salud.