El Madrid de Ayuso, líder en construcción de vivienda protegida y atención a personas dependientes

La Comunidad de Madrid lidera los datos de construcción de vivienda protegida y de atención a la dependencia. Así consta en el balance del año del Gobierno regional liderado por la popular Isabel Díaz Ayuso. En lo que va de legislatura, el Ejecutivo autonómico, que ha cumplido con el 97% de su programa electoral, ha entregado 5.175 viviendas en toda la región y ha atendido a más 210.000 personas en situación de dependencia.

La política de vivienda ha sido uno de los pilares fundamentales del Gobierno regional. Desde el año 2023, Madrid se ha situado a la cabeza en lo que respecta a la promoción de vivienda protegida tanto en suelo público como a través de la colaboración con el sector privado. Con una gestión basada en agilizar trámites, liberar suelo y ofrecer seguridad jurídica para atraer la inversión, se ha conseguido acelerar proyectos de construcción y ampliar el parque de vivienda asequible.

Ello, para dar respuesta a la presión demográfica que sufren regiones como la madrileña y en señal de respuesta, también, al incremento de la demanda sobre todo de la población más joven y de familias con rentas bajas.

Así, tras la instauración del Plan Vive, el Ejecutivo de Ayuso ratifica que son ya 5.175 los inmuebles, de los 14.000 prometidos en el año 2024, los que se han repartido en toda la comunidad. Un proyecto, que parte de la colaboración público-privada, que ha permitido multiplicar por cuatro la capacidad de construcción de vivienda de alquiler a precio asequible en la capital así como en localidades como Alcalá de Henares, Alcorcón, Colmenar Viejo o Getafe, entre otras muchas.

Junto a ello, se suma también el «éxito» del programa Pueblos con Vida que ha permitido ya que más de 300 establecimientos dedicados al comercio, la hostelería o el sector farmacéutico, ubicados en localidades con menos de 1.000, poder resultar beneficiados.

Líder en atención a la dependencia

Otro de los grandes balances del Ejecutivo regional se centra en el ámbito social. La Comunidad de Madrid ha alcanzado cifras récord en lo que respecta a la atención a la dependencia. Ello, gracias a un aumento de las plazas residenciales así como de los centros de día y la atención domiciliaria.

Con todo, ascienden a 210.000 los usuarios de este servicio; más de 296.000 se han visto beneficiados por las prestaciones de estos servicios. También se cifran en 65.000 las plazas de asistencia especializada para mayores, personas con discapacidad y enfermedad mental grave.

Durante ésta legislatura, el área de Atención Temprana ha llegado por primera vez a las 7.000 plazas, lo cual, se ha visto incrementado en un 85% en comparación con secuencias anteriores. A ello, se suma la reducción de las listas de espera en un 25%; también el crecimiento en un 15% del número de niños que, gracias a ello, han sido atendidos por la comunidad.

En este apartado, la administración Ayuso destaca también su contribución a la recuperación demográfica de España. Ello, gracias a la puesta en marcha en el año 2022 de la Estrategia de protección de la maternidad, paternidad y fomento de la natalidad.

Hasta la fecha, el ejecutivo madrileño ha concedido cerca de 297 millones de euros en ayudas directas. Una cantidad de la cual se han visto beneficiadas 26.000 madres menores de 30 años que han recibido 500 euros mensuales contando con la semana 21 de embarazo hasta que el niño cumple los 2 años.