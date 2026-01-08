Jesús Calleja tras su brutal accidente en el Dakar: «La FIA nos mete detrás de coches de mierda»

Lo venía barruntando Jesús Calleja, que en la jornada previa a su accidente lanzó un aviso. «Es un desastre. El reglamento prevé un orden de salida que no entiende nadie. Ayer fuimos el 29 y hoy hemos salido el 66. Teníamos 400 kilómetros sin ver la pista, sólo polvo», argumentaba. Apenas 48 horas después, el polvo le jugó una mala jugada. Le privó de visibilidad, se tragó un resalto y acabó con el coche dando vueltas de campana.

«Estoy ahora chequeándome con el médico por un dolor de espalda que tengo, pero no creo que sea nada serio. Estoy muy magullado, con hematomas, pero no creo que tenga nada», explicó Calleja a Marca. El español denuncia que no hubiese avisos a lo largo de la etapa de que ese punto era peligroso. Laia me ha dicho que casi se lo come, pero que como no llevaba polvo, lo pudo librar», detalló.

«Esto es lo que decíamos el otro día de la FIA. Nos mete a nosotros, con coches brutales, detrás de mierdas de coches que no corren y si encima la organización te mete en un peligro que no te ponen, pues mira… esa combinación… Yo iba bastante delante y he sido el primero en caer pero ahora la organización ha puesto dos chicos con chaleco en ese punto», amplió en declaraciones al mencionado medio.

Así fue el accidente de Jesús Calleja en el Dakar

