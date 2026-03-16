Insólito descubrimiento sobre las Pirámides de Giza: un estudio reescribe la historia y confirma que las construyó una civilización anterior a los egipcios

Un estudio difundido a través de Academia.edu y realizado por el investigador Antonio Ambrósio, vinculado a la Universidad Autónoma de Barcelona, ha planteado una nueva hipótesis sobre las pirámides de Giza. Asegura que podrían tener hasta 12.000 años de antigüedad y que podrían haber sido levantadas por una civilización anterior al antiguo Egipto.

Su trabajo, llamado ‘The Pyramids of Giza: Legacy of an Unknown Civilization’ propone replantear el relato tradicional. La interpretación clásica afirma que la arquitectura piramidal egipcia evolucionó desde las mastabas hasta alcanzar su culminación en la Gran Pirámide atribuida al faraón Keops, seguida por las de Kefrén y Micerinos. Sin embargo, Ambrósio ha invertido esa secuencia.

Anomalías detectadas en las pirámides de Giza

El planteamiento del autor se basa en cuatro pilares: La primera es la ausencia de momias reales en las tres imponentes pirámides de Giza. Ninguna de ellas ha proporcionado restos momificados que consigan atribuir con toda certeza a los faraones a los que tradicionalmente se vinculan. La segunda es la precisión en la construcción.

Ambrósio, al darse cuenta de que las pirámides parecen exhibir una calidad inferior, plantea una pregunta y es: ¿por qué una civilización alcanzaría un supuesto máximo tecnológico para después perder esa capacidad constructiva? La tercera es la polémica sobre una erosión hídrica de la Esfinge. Según esta interpretación, el desgaste en la roca sugeriría la acción prolongada de lluvias intensas en un periodo anterior al 2500 a.C.

El cuarto pilar del argumento es la alineación astronómica del complejo de Giza. La conocida correlación entre las tres pirámides principales y el cinturón de Orión, propuesta por Robert Bauval, vuelve a aparecer como indicio de un conocimiento astronómico sofisticado.

Las pirámides siguen en pie, pero la duda persiste: ¿son realmente la obra culminante del Egipto faraónico o el vestigio olvidado de una civilización avanzada cuya memoria quedó sepultada bajo la arena?