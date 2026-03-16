El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, presiona a los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para que se sumen a defender el Estrecho de Ormuz, lugar por el que transita alrededor del 20% del petróleo mundial. Esta vía se encuentra semiparalizada a causa de los ataques que la nación norteamericana llevó a cabo contra Irán de la mano de Israel. Tras esa escalada bélica, el dirigente republicano pretende ahora que los aliados, entre los que se encuentra España, le ayuden a solucionar las consecuencias de su incursión.

En ese sentido, Trump ha asegurado a los miembros de la OTAN que tendrán «muy mal futuro» si no colaboran para reabrir el Estrecho de Ormuz. Un cierre que, de hecho, no afecta tanto a los países europeos como a los asiáticos, que dependen enormemente de todo el crudo que se extrae en la zona del Golfo Pérsico.

Son los casos de China, Japón o incluso la India. España, por su parte, depende mucho más del propio EEUU (mayor productor de petróleo a nivel mundial) y recibe también combustible de Venezuela. De hecho, es previsible que se incremente la importación de crudo venezolano tras el último acuerdo de Repsol con la presidenta Delcy Rodríguez.

No obstante, Trump quiere involucrar directamente a los aliados de la OTAN: «Es lógico que quienes se benefician del estrecho ayuden a garantizar que no ocurra nada malo allí». El mandatario dice esto tras haber lanzado los ataques a Irán que han provocado la inestabilidad en la zona.

Así, el presidente de EEUU ha asegurado que, «si no hay respuesta» de los miembros de la organización o la misma es «negativa», el futuro de la OTAN será «muy malo». Estas declaraciones las ha proferido en una entrevista con el periódico británico Financial Times en la que ha apuntado a China y Europa como especialmente dependientes del petróleo de la zona.

Trump y la OTAN

Trump ha realizado estas declaraciones poco más de un día después de haber instado a países como China, Japón, Francia, Corea del Sur o Reino Unido a acompañar a navíos estadounidenses en una misión naval internacional para desbloquear el estrecho de Ormuz, coyuntura que ha desatado una escalada de precios elevando el coste del barril de Brent, referencia en los mercados europeos, a los 106 dólares.

Señalando que será interesante ver qué países ayudan a Estados Unidos en una tarea «tan sencilla» como, ha considerado, es «mantener abierto el estrecho», Trump ha anotado que su Administración se encuentra en conversaciones con «unos siete países» de cara a la referida misión naval internacional, al tiempo que ha subrayado que «recordará» si recibe o no apoyo del primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer.

Reivindicando que China «también debería ayudar» en el desbloqueo de Ormuz porque, ha anotado, «el 90% del petróleo que consume procede del estrecho», el líder estadounidense ha advertido que podría llegar a posponer la cumbre prevista con el presidente de China, Xi Jinping, si Pekín no apoya a Estados Unidos a ese respecto.

Cabe recordar que el republicano tenía previsto comenzar el próximo 31 de marzo una visita oficial de tres días a China, durante la cual mantendría una reunión con su homólogo en el gigante asiático, en una muestra de acercamiento de relaciones, tras meses de tensión por la guerra arancelaria declarada a principios de año por el mandatario norteamericano.

Este mismo domingo, una delegación de Pekín y otra de Washington han mantenido una reunión en París sobre «temas económicos y comerciales de interés mutuo», de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Comercio chino, recogido por la agencia oficial de noticias china Xinhua.