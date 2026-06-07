Los viajes del Imserso de la temporada 2025-2026 llegan a su fin este mes de junio, en una temporada que ha llamado la atención por la cantidad de hoteles que se han retirado del programa, principalmente en el caso de Benidorm, uno de los destinos por excelencia. En concreto, como indican a OKDIARIO desde la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana (HOSBEC), «este año sólo han participado 35 hoteles de la Comunidad Valenciana, lo que hace años suponía todos los hoteles de Benidorm que participaban en el programa, por lo que el descenso es notable». Asimismo, en el caso de Benidorm este año sólo han participado 16 hoteles, mientras que en el programa 2024-2025 fueron 21, y en el caso de la Comunidad Valenciana fueron 48.

Por tanto, en la Comunidad Valenciana se ha producido un descenso del 27% de los hoteles que participan en el programa del Imserso de este año con respecto al anterior, mientras que en el caso de Benidorm este descenso es del 24%.

Igualmente, desde Hosbec se exige al Gobierno «mejores condiciones de contratación para incentivar que los hoteles en los meses de enero y febrero -en los que hay menos viajeros-, dejen más cupo de habitaciones, puedan estar más abiertos y haya más disponibilidad de viajes. En consecuencia, se solicita que los viajes de esos dos meses sean los que estén especialmente incentivados por el Gobierno».

«En enero y febrero se alquilaron menos habitaciones que las que se ofrecían en los hoteles de la Comunidad Valenciana para los viajes del Imserso», explican desde Hosbec.

El Imserso penaliza por hacer dos viajes en la misma temporada

Sin embargo, creen que sigue existiendo un gran problema con uno de los cambios que se propuso este año para los programas del Imserso y se trata de la normativa que se ha instaurado desde el Gobierno de penalizar a aquellos viajeros que quieran hacer más de un viaje en una misma temporada con un pago de 100 euros extra por el segundo viaje que hagan. «El problema de este año es que lo que se hizo fue penalizar a quien viajaba más de una vez con un suplemento de 100 euros en el segundo viaje que se realizaba. Lo que hay que hacer es fomentar que se viaje en temporada baja, por lo que es un error de planteamiento», alertan desde Hosbec.

Finalmente, el cierre de temporada es positivo, a pesar de los datos más negativos de enero y febrero, ya que en el cupo de las plazas ofertadas para el Imserso en esta temporada se ha cubierto más del 95% en la Comunidad Valenciana. De igual forma, el mes en el que más plazas se han llenado ha sido marzo, con cerca de 3.200 habitaciones alquiladas, lo que supone una ocupación del 92% en ese mes en la Comunidad Valenciana. Mientras que el siguiente mes más solicitado ha sido mayo, con cerca de unas 2.100 habitaciones alquiladas.