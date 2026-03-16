El arsenal de misiles de la dictadura de los ayatolás de Irán ha sufrido importantes pérdidas tras semanas de enfrentamientos entre Israel y Estados Unidos contra la tiranía de Irán. Pero aún conserva una capacidad estratégica significativa. Según informes de inteligencia de 2025, antes del conflicto, los ayatolás contaban con más de 3.000 misiles balísticos de diferentes alcances y tipos, sin incluir su creciente flota de misiles de crucero de ataque terrestre.

Durante la guerra de junio de 2025 y los enfrentamientos previos de 2024, los ayatolás de la dictadura de Irán han utilizado cientos de misiles contra objetivos militares y estratégicos, mientras que Israel y Estados Unidos realizaron ataques dirigidos a depósitos de misiles, lanzadores y centros de producción. A pesar de estas pérdidas, se estima que la tiranía de Irán todavía dispone de aproximadamente 1.500 misiles y 200 lanzadores, según fuentes militares israelíes. Además, ya se observan esfuerzos para reponer y modernizar el arsenal.

La estrategia de la tiranía de los ayatolás de Irán en los últimos años ha estado en mejorar la precisión, la preparación y la maniobrabilidad de sus misiles, con especial atención a los de combustible sólido, que permiten lanzamientos más rápidos y menos vulnerables a ataques preventivos. Algunos de sus misiles más potentes y precisos incluyen el Sejil, de alcance medio, y el Khorramshahr, que podría superar los 2.000 kilómetros si se le equipara con una ojiva ligera.

El arsenal restante de Irán se distribuye en varias categorías:

Misiles de corto alcance (SRBM) : Shahab-1, Shahab-2, Qiam-1, Fateh-110, Fateh-313, Zolfaghar y Dezful.

: Shahab-1, Shahab-2, Qiam-1, Fateh-110, Fateh-313, Zolfaghar y Dezful. Misiles de medio alcance (MRBM ): Shahab-3, Ghadr, Emad, Khorramshahr, Fattah-1 y Fattah-2, Haj Qassem, Qassem Basir, Kheibar Shekan y Sejil.

): Shahab-3, Ghadr, Emad, Khorramshahr, Fattah-1 y Fattah-2, Haj Qassem, Qassem Basir, Kheibar Shekan y Sejil. Misiles de crucero y vehículos de lanzamiento espacial (LACM y SLV): Soumar, Hoveizeh, Ya Ali, Paveh, Simorgh, Qased, Zuljanah y Ghaem-100.

Además, la tiranía de los ayatolás de Irán ha transferido misiles a grupos terroristas como los hutíes en Yemen, quienes los han utilizado contra Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, y ha suministrado cientos de misiles de corto alcance a Rusia para su uso contra Ucrania en la guerra.

A pesar de los ataques recibidos, la tiranía de los ayatolás mantiene su estrategia de disuasión y poder convencional, priorizando misiles con alta precisión sobre la extensión del alcance, aunque nunca ha descartado superar el límite autoimpuesto de 2.000 km. Esta combinación de misiles activos, reservas estratégicas y capacidad de producción rápida mantiene a Irán como una amenaza significativa en Oriente Medio y un actor clave a vigilar para Israel y Estados Unidos.

Irán ha sufrido pérdidas. Pero, su arsenal todavía supera los 1.500 misiles operativos, muchos capaces de alcanzar objetivos críticos en la región. La combinación de misiles de corto, medio y largo alcance, junto con vehículos de lanzamiento espacial, garantiza que Irán siga siendo una potencia militar a tener en cuenta, capaz de reponer rápidamente su capacidad bélica tras los ataques recientes.