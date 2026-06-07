Triunfó en los 2000 y ya nadie se acuerda: la serie mítica que Netflix acaba de rescatar

Los nostálgicos de las series de los 2000 están de enhorabuena porque acaba de llegar el pasado 2 de junio al catálogo de Netflix Everwood. Otra serie estrenada a partir de los ochenta que se puede ver en esta plataforma de streaming junto con Seinfeld o Un mundo diferente. Una emotiva ficción protagonizada por Andrew Brown, un prestigioso neurocirujano de Nueva York que se muda a Everwood ,un pueblo de Colorado tras quedarse viudo al fallecer su mujer en un accidente de tráfico. El doctor se trasladará a esta localidad con Ephram, un hijo adolescente de 15 años, y Delia, una hija de 10, y que se emitió en la 1 de TVE entre 2002 y 2006. La serie Everwood es una buena opción para los que ya vieron esta serie en los 2000 y los que quieran conocer una serie emotiva y familiar para pasar un buen rato.

La serie Everwood fue creada por Greg Berlanti y cuenta con cuatro temporadas y casi 100 episodios de unos 20 minutos cada uno que se podrán ahora ver en la plataforma de la gran N roja. Una serie que destaca por su emotiva y original trama y la buena interpretación de sus protagonistas el actor Treat Williams que da vida al doctor Andrew Brown y Gregory Smith a su complejo hijo Ephram. Además, la serie contó en su reparto con actores como Chris Pratt, que años después interpretaría a Star-Lord para Marvel, Emily VanCamp o Sarah Drew.

Esta serie es una ficción perfecta para los nostálgicos de las series de los 2000 que quieran recordar sus mejores momentos y disfrutar con las aventuras de sus protagonistas. Su incorporación al catálogo de Netflix es una buena oportunidad para volver a ver sus episodios.

¿De qué trata la serie Everwood?

Esta original serie cuenta la historia de Andrew Brown, un prestigioso neurocirujano de Nueva York que se muda a un pequeño pueblo de Colorado. Andrew se ha quedado viudo tras la repentina muerte de su esposa en un accidente de tráfico y él decide trasladarse con su hijo adolescente y su hija pequeña para superar el duelo. Andrew en ese momento es un hombre devastado por la pérdida de su esposa y le constará adaptarse a la vida en esta localidad.

Los tres intentarán retomar su vida y comenzarán una relación familiar diferente en el que surgirán nuevas situaciones, amistades y amores. Además, tendrá que intentar trabajar con Harold Abbott, el otro médico de familia del pueblo, que hasta su llegada era el único de la ciudad, y es un hombre bastante susceptible y pesado al que tendrá que soportar e intentar no discutir por sus diferentes opiniones profesionales. Además, Andrew tendrá intentar caerle bien a los pacientes y los vecinos de esta pequeña localidad.

Su hijo Ephram tendrá también que superar su duelo en plena adolescencia y comenzará una relación de amistad con Amy, la hija del doctor Abbott que es la novia de Colin Hart, un joven que está en coma desde el Día de la Independencia del pasado verano debido a un accidente. Al adolescente le va a costar adaptarse al funcionamiento de un nuevo centro escolar ya que echa de menos a sus compañeros y a sus abuelos maternos. La serie Everwood es una ficción bastante emotiva que conquistó a muchos espectadores en los 2000 y que seguro querrán disfrutar los que ya la vieron y los que buscan este tipo de ficciones familiares.

El reparto de esta conocida serie

El actor Treat Williams interpreta el papel del dolido doctor Andrew Brown que tiene que lidiar con su trabajo y la relación con sus hijos como padre viudo. El papel de su hijo Ephram es interpretado por el actor Gregory Smith, un joven apasionado por la música ,y el actor Chris Pratt da vida a Harold Brighton «Bright».

También en el reparto de la serie Everwood están los actores Emily VanCamp como Amy Abbott, Debra Mooney como Edna Abbott Harper, Steven R. McQueen como Kyle Hunter, John Beasley como Irv Harper, Vivien Cardone como Delia Brown, Merrilyn Gann como Rose Abbott, Stephanie Niznik como Nina Feeney, Tom Amandes como el doctor Harold Abbott, Marcia Cross como la doctora Linda Abbott, Scott Wolf como el doctor Jake Hartman y Sarah Drew como Hannah Rogers, entre otros.

Aunque la serie Everwood no es perfecta y en algunos momentos se nota que es de otra época por los diálogos y las conversaciones entre sus protagonistas, es una buena opción para los que estén buscando una ficción emotiva con episodios cortos y un buen reparto.