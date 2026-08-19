Conchita cuenta cuál fue su peor experiencia en el polígrafo de ‘Sálvame Deluxe’ y recuerda al famoso que «fue muy mala persona» con ella

Conchita Pérez se convirtió durante años en uno de los rostros más reconocibles de la televisión vinculados al mundo del polígrafo. Su presencia en Sálvame Deluxe era sinónimo de tensión, preguntas comprometidas y resultados capaces de cambiar el rumbo de una entrevista.

Ahora, tiempo después de aquella etapa, la conocida poligrafista ha repasado algunos de los momentos más significativos que vivió en los platós de Telecinco y ha hablado también de las personas con las que tuvo una relación más complicada.

Conchita asegura que no se arrepiente de su paso por televisión. «No cambiaría absolutamente nada», ha comentado al respecto. Una experiencia profesional que, según ha explicado, estuvo marcada por el respeto que recibió y por el apoyo de algunos de los rostros más importantes del programa, entre ellos Jorge Javier Vázquez.

La relación con los colaboradores

Aunque su figura estaba estrechamente ligada a los colaboradores de Sálvame Deluxe, Conchita reconoce que su relación personal con ellos fue prácticamente inexistente. Su trabajo tenía unos horarios muy concretos y nunca llegó a integrarse realmente en el grupo.

La zaragozana explica que acudía los viernes por la mañana para realizar las pruebas, una labor que podía prolongarse durante unas cuatro horas. Después regresaba por la noche a los estudios de Telecinco para participar en el programa y comunicar ante las cámaras los resultados de los polígrafos.

Entre una parte y otra de su jornada apenas tenía trato con los tertulianos. «No me dejaban estar con ellos», recuerda. Una distancia que, con el paso del tiempo, hizo que nunca llegara a considerar compañeros a buena parte de los rostros con los que coincidía semanalmente.

«No éramos amigos. Nunca fui a fumar con ellos o al bar. No he ido a bodas, ni comuniones, ni cumpleaños», ha declarado en El Periódico. Mientras los colaboradores permanecían juntos en el plató, ella ocupaba su propio espacio y recibía por el pinganillo las instrucciones de la dirección.

El cariño de Lydia Lozano y Mila Ximénez

Entre los rostros de aquella etapa, Conchita sí conserva recuerdos especialmente positivos de algunas personas. Es el caso de Lydia Lozano, de quien habla con evidente cariño. «Es buena gente», señala al referirse a la periodista, con la que compartió numerosas jornadas de televisión.

Pero si hay una colaboradora con la que asegura que tuvo una conexión especial fue Mila Ximénez. La poligrafista recuerda que entre ambas existía un entendimiento que iba más allá de la dinámica habitual del programa.

«Me quería muchísimo y nos entendíamos mucho», explica sobre la escritora sevillana. Una relación que contrasta con otras experiencias mucho más tensas que vivió durante sus años vinculada al formato.

Porque el polígrafo no siempre dejaba satisfechos a quienes se sometían a sus preguntas. En ocasiones, los resultados podían resultar incómodos para los protagonistas y provocar enfrentamientos en directo. Conchita estaba acostumbrada a ocupar el centro de las críticas cuando las conclusiones de la prueba no coincidían con lo que esperaba el invitado.

El famoso que fue «mala persona»

Entre todos aquellos episodios hay uno que permanece especialmente presente en su memoria. Conchita recuerda a un famoso al que define de forma contundente: «Fue muy mala persona conmigo».

La poligrafista evita inicialmente revelar su identidad. La razón, según explica, es que se trata de una persona que «está todavía activo» profesionalmente. Sin embargo, sí ofrece varias pistas sobre quién es y sobre las circunstancias que rodearon aquel enfrentamiento.

Según su relato, se trataba de un hombre que había estado casado con una mujer de la que posteriormente se separó y que actualmente mantiene una relación con otra mujer. Conchita considera que aquella persona intentó utilizar el polígrafo para poner en duda la versión de su ex pareja.

Las pistas apuntan a José Manuel Parada, con quien Conchita protagonizó un tenso enfrentamiento en 2023 durante una prueba. El encontronazo terminó elevando considerablemente la temperatura del plató.

La experiencia de José Manuel Parada

En COOL hemos echado la vista atrás y hemos recordado algo importante. José Manuel Parada mostró públicamente su malestar con el resultado del polígrafo y llegó a dirigirse a Conchita en unos términos especialmente duros. «¡Arregla la máquina y arréglate tú!», le espetó ante las cámaras.

El presentador también cuestionó la credibilidad del procedimiento con una frase que resumía su indignación: «Yo pensaba que esto era más serio».

Para Conchita, aquel tipo de reacción formaba parte de los riesgos de un trabajo en el que los resultados podían afectar directamente a la imagen pública de los invitados. Ella, sin embargo, asegura que estaba acostumbrada a mantener la calma incluso cuando recibía críticas en directo.

Pese a todo, Conchita no parece arrepentirse de aquella etapa. Al contrario, reivindica su experiencia en televisión y asegura que se sintió respetada durante su paso por Sálvame Deluxe. Con el tiempo, aquellos polígrafos se han convertido en parte de la memoria televisiva de una época en la que las pruebas de Conchita podían poner contra las cuerdas a cualquier invitado y provocar algunos de los momentos más tensos del programa.