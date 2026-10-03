Esta película yugoslava podría haber ganado un Oscar, pero el director no quiso recortar ni una sola escena

En la actualidad, la Academia de Cine es más laxa con la duración de los títulos y más abierta con el impacto global del séptimo arte que llega desde Europa y otros continentes. Parásitos rompió la maldición, convirtiéndose en 2020 en la primera película de habla no inglesa en llevarse el Oscar a la mejor película. Del mismo modo, la cinta de Bong Joon-ho pasaba a ser el tercer largometraje en conquistar la Palma de Oro y, después, el máximo galardón de las estatuillas doradas. Cuatro años después, Anora hizo lo propio, pero en su gran mayoría las ganadoras del prestigioso reconocimiento galo no consiguen brillar en el foco mediático de la alfombra roja estadounidense. El ejemplo de filme que traemos hoy confirma esa disonancia entre festivales, aunque en este caso concreto seguramente el extenso metraje tuvo mucho que ver. Nos referimos a la obra maestra de un país que ya ni siquiera existe: El drama bélico Underground de Emir Kusturica.

De producción yugoslava, Underground es considerada ampliamente por la crítica internacional como la cima artística de la visión de Kusturica. Años atrás, el cineasta había sido nominado en los Oscar dentro de la categoría de mejor película de habla no inglesa por Papá está en viaje de negocios, un logro que le terminaría arrebatando la argentina La historia oficial de Luis Puenzo. Entonces, si aquella vez sí obtuvo un hueco entre las candidatas, ¿por qué la masterpiece de su carrera no consiguió, como mínimo, una consideración en la sección ajena al idioma anglosajón?

‘Underground’: Kusturica no quiso recortar una cinta que llegaba cargada de cierta controversia política

Underground fue seleccionada de manera oficial por Serbia y Montenegro (República Federal de Yugoslavia) para la 68.ª edición de los Oscar. Finalmente, el premio de aquel año fue a parar a la checa Kolya. Pero con el tiempo, parece evidente que el trabajo y valor narrativo de Kusturica era superior al del resto de las competidoras.

Una de las principales razones que se barajan para su ausencia en la lista definitiva de nominadas tiene que ver con la duración (170 minutos). Nunca lo han reconocido oficialmente, pero los distribuidores internacionales exigen versiones fílmicas compactas que puedan ser dirigibles para la audiencia estadounidense. Sin embargo, Kusturica se negó en rotundo a alterar la estructura narrativa, lo que le restó entusiasmo comercial y por tanto, el impulso y apoyo necesario dentro de su rama de votantes de la Academia.

Por otro lado, el sesgo de los votantes invitó a no valorar un filme tan disruptivo y a Underground le acompañó siempre una fuerte controversia política, donde figuras intelectuales como el filósofo y político francés, Alain Finkielkraut, acusaron al director de usar fondos estatales serbios para hacer una velada propaganda pro-serbia en pleno conflicto de las Guerras Yugoslavas. «El mismo diablo no habría podido concebir un ultraje tan cruel a Bosnia», llegó a escribir Finkielkraut en duro artículo para Le Monde.

¿De qué trata ‘Underground’?

La sinopsis oficial nos pone en la piel de Marko y Petar, dos amigos delincuentes que luchan contra los alemanes en el Belgrado de la Segunda Guerra Mundial. En una escaramuza, Petar resulta herido y termina refugiándose en un sótano con un grupo de partisanos. Paralelamente, Marko se convierte en un héroe y terminada la guerra, pasa a ser uno de los favoritos de Tito en la Yugoslavia comunista.

Desgraciadamente, Underground no se encuentra en estos instantes en ninguna plataforma de streaming.