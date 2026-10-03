Bruno Pereira da Silva, doctor: «Hace años se prohibió servir café en vasos de plástico, pero su alternativa no era reciclable. Hay cosas que no son razonables»

Los plásticos y polímeros son duraderos, económicos y versátiles. El problema que representan es su bajo coste, lo que hace que muchas personas no los valoren suficiente y los tiren en cuanto terminan de usarlos. Esto supone que sea casi una misión imposible su reciclaje y recolección. El doctor Bruno Pereira da Silva dio su punto de vista acerca de esto en la Liga de Innovadores.

Los plásticos se pueden encontrar en cualquier sitio y lugar: envases de alimentos, dispositivos médicos, aislamiento de edificios, vehículos, aviones… Su presencia se ha convertido fundamental en nuestras vidas, como afirma Pereira, para quien «los plásticos fueron una de las mayores innovaciones de la era moderna».

Pereira da Silva ejemplifica la importancia del plástico

Según el experto portugués, sin estos polímeros, los aviones y los coches serían menos eficientes y más pesados, la conservación de los alimentos supondría una tediosa labor y la pandemia habría sido distinta: «Si no fuera por los plásticos, durante la COVID-19 habríamos tenido problemas gigantescos con la pérdida de vidas».

Durante su intervención en la Liga de Innovadores, donde habló con Ricardo Paes Mamede, vicerrector del ISCTE y uno de los creadores del podcast Expresso, expresó el problema ambiental que generan los plásticos y que lo que hace que «el plástico tenga un impacto negativo es la etapa final de su vida útil». Por ende, la necesidad imperiosa de disminuir el consumo, aumentar el reciclaje y reutilizar más.

Un ejemplo de conseguir que la gente se conciencie con la economía circular es el sistema Volta. «Con el sistema Volta, la gente siente que el plástico tiene valor y acude allí para depositar las botellas», manifestó.

Esto es lo que debe evitarse

Entre los ejemplos más claros de «ecoblanqueo» que deben esquivarse se hallan las prácticas que se han ido desarrollando en los países de Occidente en los últimos 15 años relacionadas con la sustitución de los vasos de café de plástico por los que tienen un aspecto similar al papel, pero que no son reciclables.

En la conversación de la Liga de Innovadores, se pudieron escuchar reflexiones como:

«Hace unos años se prohibió servir café en vasos de plástico, pero los vasos de papel no eran reciclables. Hay cosas que simplemente no son razonables.»

«En el supermercado hay muchos envases de alimentos que parecen de papel, pero no lo son. Suena demasiado a ecoblanqueo.»

«Los plásticos fueron una de las mayores innovaciones de la era moderna. El problema reside en su fin de vida útil.»