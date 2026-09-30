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El coronavirus vuelve a ganar terreno en España justo cuando comienza el otoño. Los últimos datos del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA), del Instituto de Salud Carlos III, muestran un aumento de la circulación del SARS-CoV-2 durante la semana del 14 al 20 de septiembre, mientras la gripe permanece todavía en niveles bajos y el virus respiratorio sincitial (VRS) no registra circulación significativa.

La fotografía epidemiológica es, por ahora, muy diferente de la que suele observarse en pleno invierno. No hay una epidemia gripal activa y la incidencia global de infecciones respiratorias continúa por debajo del umbral epidémico, pero el coronavirus está aumentando con mayor rapidez que otros virus respiratorios.

A nivel nacional, la tasa de infecciones respiratorias agudas atendidas en Atención Primaria pasó de 270 a 370,2 casos por 100.000 habitantes en una sola semana. Aun así, el ISCIII considera que permanece por debajo del umbral epidémico.

El Covid aumenta mientras la gripe todavía espera

El dato más significativo es la evolución del propio coronavirus. La tasa nacional del síndrome covid pasó de 11,4 a 20,8 casos por 100.000 habitantes entre las semanas 37 y 38. Es decir, prácticamente se duplicó en siete días.

También aumentó de forma notable la positividad: el 25,8% de las muestras analizadas resultaron positivas para SARS-CoV-2, frente al 19% de la semana anterior. El indicador que combina la circulación de infecciones respiratorias con la positividad estima una incidencia de covid-19 de 85 casos por 100.000 habitantes, frente a 50,4 una semana antes.

La cifra permite entender por qué el repunte está llamando la atención: no se trata únicamente de un incremento de diagnósticos, sino de una mayor presencia del virus entre las muestras analizadas dentro del sistema de vigilancia.

La comparación con la gripe especialmente llamativa

La tasa nacional del síndrome gripal pasó de 10,4 a 13,9 casos por 100.000 habitantes, pero continúa por debajo del umbral epidémico. La positividad de las pruebas de gripe fue del 8,6%, frente al 10,9% de la semana anterior, y el indicador estimado de incidencia gripal descendió de 27,2 a 22,9 casos por 100.000.

En otras palabras: el covid está aumentando, pero la gripe todavía no ha entrado en su temporada de mayor circulación.

El caso valenciano: un aumento del 125%

El repunte es todavía más visible en la Comunidad Valenciana. Según los datos de su sistema autonómico SiVIRA, la incidencia de infecciones respiratorias agudas asociadas al COVID-19 pasó de 52 a 117,2 casos por 100.000 habitantes entre las semanas 37 y 38.

Es un incremento del 125% en apenas siete días. Además, la positividad de las pruebas de SARS-CoV-2 alcanzó el 21,8%, frente al 12,2% de la semana anterior. La subida, por tanto, coincide con una mayor proporción de muestras positivas.

Pero hay otro dato que permite poner el fenómeno en contexto: la incidencia conjunta de gripe, covid y VRS en la Comunidad Valenciana alcanzó los 537,4 casos por 100.000 habitantes, frente a 426,6 una semana antes, un aumento del 26%.

La incidencia de infecciones respiratorias graves asociadas a la gripe cayó un 77%, desde 24,3 hasta 15 casos por 100.000 habitantes. La positividad también se situó en niveles bajos, en el 2,8%.

Y el VRS, uno de los principales responsables de bronquiolitis en los niños pequeños, permanece sin circulación detectada en las dos últimas semanas analizadas en esa comunidad. La situación nacional es similar en este punto: el informe del ISCIII sitúa la positividad del VRS en 0% durante la semana 38.

¿Significa esto que llega una nueva ola?

Los datos permiten hablar de repunte, pero no justifican por sí solos hablar de una nueva ola de gravedad hospitalaria. El propio sistema nacional de vigilancia muestra que la tasa de hospitalización por infección respiratoria aguda grave pasó de 8,6 a 8,7 casos por 100.000 habitantes, una variación mínima.

Y aquí aparece una de las claves para interpretar correctamente la situación: contagios e impacto sanitario no son exactamente lo mismo. El covid puede circular ampliamente sin producir una presión hospitalaria equivalente a la observada durante las primeras etapas de la pandemia. La inmunidad acumulada, las vacunas, las infecciones previas y la disponibilidad de tratamientos han cambiado el escenario.

El último informe del ISCIII muestra que, desde el inicio de la temporada 2025-2026, entre los pacientes hospitalizados por covid el 22,8% presentó neumonía, el 4,8% ingresó en UCI y la letalidad acumulada fue del 8,6%. Son datos de los pacientes hospitalizados desde el inicio de la temporada, no una estimación de la gravedad de todos los infectados.

En gripe, durante el mismo periodo, el 27,3% de los hospitalizados presentó neumonía, el 4,8% ingresó en UCI y la letalidad acumulada fue del 7,2%. En VRS, las cifras fueron del 16,1%, 8% y 3,4%, respectivamente.

Estos porcentajes no permiten comparar directamente la peligrosidad de cada virus para la población general, porque se refieren a personas que ya han llegado al hospital y las características de los pacientes pueden ser diferentes.