Tras ‘Weapons’ y ‘Resident Evil’, el director Zach Cregger ya prepara su nueva película con Jennifer Lawrence: ‘The Flood’

Zach Cregger está conquistando la taquilla internacional con su última película, la adaptación del popular videojuego Resident Evil. El título ha sido un éxito de crítica y público, llevando a que la de momento reducida filmografía del cineasta sea tan redonda como aplaudida. Cregger debutó en solitario con la fantástica Barbarian, se consagró con Weapons y ahora, acaba de volver a demostrar que es una de las nuevas voces del terror llamadas a cambiar la industria de Hollywood. Sin embargo, y con el filme de Austin Abrams todavía en la cartelera, el director ya tiene un nuevo proyecto en el horizonte: The Flood, un thriller de ciencia ficción protagonizado por Jennifer Lawrence.

Tras su paso por Sony Pictures, Cregger regresa a Warner Bros y New Line (sellos con los que trabajó en Weapons), escribiendo y, por supuesto, dirigiendo The Flood. Según informan desde medios estadounidenses, la producción está programada para comenzar su rodaje a principios de 2027, con un estreno fijado en el calendario para el 11 de agosto de 2028.

El realizador ya ha trabajado con intérpretes de renombre, pero nunca ha liderado una historia bajo la presencia de una estrella del calado de la ganadora del Oscar por El lado bueno de las cosas (2012). No obstante, ¿cuál es el argumento de The Flood? ¿Sigue siendo una historia de terror?

‘The Flood’: la nueva película de Zach Cregger es una mezcla entre ‘2001: Una odisea en el espacio’ y ‘Alien’

Según revela THR, The Flood nos pone en la piel de la capitana (Lawrence) de una nave que viaja por el espacio profundo con su tripulación a bordo de una remota estación espacial. Todo se complica cuando ante ellos aparece un artefacto alienígena que comienza a distorsionar el tiempo, la realidad y la cordura de cada uno de los tripulantes.

El propio Cregger ha descrito el largometraje como una mezcla entre 2001: Una odisea en el espacio y Alien, poniendo el foco en la creación de una atmósfera extraña y en los cuestionamientos profundos sobre la naturaleza humana.

Eso sí, aunque The Flood tendrá escenas de terror, el director no la ha definido como una película de género convencional, explicando que tendrá una «estructura narrativa bastante bizarra».

La influencia de ‘Ad Astra’ y el apoyo de Spielberg

En una entrevista reciente con la revista Empire, Cregger confesó que la idea de The Flood surgió viendo Ad Astra junto a su esposa, preguntándose qué sería lo más terrorífico que le podría pasar a alguien que estuviese atrapado en el espacio.

La respuesta a ese punto de partida fue tan sugerente que convenció al instante al mismísimo Steven Spielberg para que respaldase el proyecto con su sello, Amblin Pictures.

Antes de The Flood, Lawrence estrenará en 2027, junto a Leonardo DiCaprio, What Happens At Night, la nueva cinta de Martin Scorsese que adaptará la novela homónima de Peter Cameron.