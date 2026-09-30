Cuatro heridos en el incendio de un piso de una novena planta en un edificio de 16 alturas en Benidorm

Cuatro personas heridas, de las que al menos dos lo han sido por inhalación de humo, y varios desalojados. Ese es el balance del incendio de una vivienda ubicada en un noveno piso de un edificio de 16 alturas, situado en la Avenida del Mediterráneo, en Benidorm, en Alicante, esta pasada madrugada.

El fuego se ha iniciado en torno a las 03:56 horas. Hasta el lugar de las llamas han acudido efectivos de la Policía Local de Benidorm y bomberos del parque de Benidorm del Consorcio Provincial de la Diputación de Alicante.

Los bomberos han dado por controladas las llamas a las 05:16 horas. La intervención ha concluido a las 08:40 horas. La imagen que ilustra esta información, cedida por la Policía Local de Benidorm, permite ver en qué estado ha quedado la vivienda afectada tras ser asolada por las llamas. Como se puede ver en la imagen que ilustra esta información, la vivienda está totalmente destrozada y calcinada tras ser pasto del fuego durante esta pasada madrugada.

El Parque de Bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación de Alicante ha desplazado al incendio una unidad de mando y jefatura, dos bombas urbanas pesadas y una autoescalera, con un suboficial, un sargento, dos cabos y 10 bomberos.

El incendio de Benidorm se ha producido en paralelo al sucedido en Valencia, donde bomberos del Ayuntamiento han rescatado en un balcón a una persona amenazada por las llamas a consecuencia de otro incendio de vivienda declarado en plena noche en un piso de una finca urbana en la calle Florista, ubicada en Benicalap, en Valencia. El humo procedente del incendio ha sido visible a gran distancia. A primera hora de este miércoles, los bomberos han logrado extinguir el fuego, como en Benidorm, y han procedido a llevar a cabo las correspondientes tareas de ventilación y aireación de la zona.