Cielo nuboso de nubes medias y altas en toda la provincia, con temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso en el extremo oriental. El viento soplará flojo del suroeste en el sistema Ibérico y de flojo a moderado del sureste en la depresión del Ebro. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo nublado y posibilidades de lluvia

El sol asoma tímidamente en Zaragoza a las 07:59 y con él se presenta un día que promete alternar momentos de luz y algo de nubosidad. El ambiente se siente cálido desde primera hora, con temperaturas alrededor de 19 grados, pero la sensación térmica podría alcanzar los 30. A medida que avanza la jornada, algunas nubes podrían asomarse en el horizonte y aunque por la mañana no se prevén precipitaciones, hay posibilidades de chubascos por la tarde-noche.

Ya por la tarde, el cielo mantendrá su tono grisáceo y el viento soplará desde el sureste a una velocidad suave, haciendo que la sensación térmica se mantenga en esos agradables 30 grados. Con un 35% de riesgo de lluvia, el ambiente puede tornarse algo pesado por la humedad que alcanzará el 100% en momentos puntuales. La tarde no solo ofrece la promesa de refrescantes gotas, sino también un espectáculo natural con la puesta del sol a las 19:46, que culminará el día de forma hermosa.

Calatayud: nubes y lluvias sorpresivas durante el día

La mañana en Calatayud despierta con un aire fresco y una sensación de inquietud. Las nubes cargadas flotan en el cielo, anunciando que el día se pintará de matices cambiantes y sorpresas meteorológicas. A medida que avanza la jornada, es probable que se desaten lluvias, con un 55% de probabilidad, especialmente al caer la tarde, mientras el viento soplará del sur a 15 km/h, presentando ráfagas de hasta 50 km/h.

El contraste es notable: la mañana comenzará con un ambiente más templado, alcanzando los 16 °C, pero a medida que las nubes se asientan y la lluvia se haga más intensa, la temperatura descenderá, llevándonos a una máxima de 27 °C acompañada de una humedad relativa que puede llegar al 90%. No olvides el paraguas, ya que el tiempo nos tiene preparados cambios inesperados y un ambiente un tanto incómodo.

Tarazona: ambiente templado con algunas nubes

El tiempo en Tarazona presenta una jornada templada con algunas nubes. Las temperaturas fluctuarán entre los 16 y 28 grados y aunque hay posibilidad de lluvia, especialmente en la tarde-noche, no se esperan momentos de gran inestabilidad. El viento será ligero, aportando una sensación agradable durante el día.

Ideal para aprovechar el día en actividades al aire libre, el ambiente tranquilo invita a pasear por la ciudad o disfrutar de una comida en terrazas. Un elegante día para conectar con el entorno y disfrutar de la belleza local.