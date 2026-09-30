Cielos nubosos con claros esporádicos en el sur marcarán el inicio de este 30 de septiembre de 2026 en toda la provincia. Se esperan precipitaciones débiles por la mañana, intensificándose en la tarde, especialmente en el este. Las temperaturas descenderán y los vientos cambiarán de dirección. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: nubes amenazadoras y riesgo de lluvia

El cielo de Bilbao se despereza lento esta mañana, cubierto de nubes que prometen sorpresas húmedas a lo largo de la jornada. Con temperaturas que oscilarán entre los 17 y los 25 grados, el ambiente se sentirá pesado, especialmente con una humedad que alcanzará el 90%. A primera hora, el viento soplará suave desde el norte, a unos 10 km/h, aunque las ráfagas pueden acentuarse más tarde.

Ya por la tarde, las nubes se tornarán más amenazadoras y es probable que la lluvia se una a la fiesta, ensombreciendo el cielo gris. A medida que el día avance hacia la noche, las temperaturas caerán levemente, acercándose a los 19 grados, mientras que el sol se oculta a las 19:54, dejando solo un atisbo de esperanza entre las gotas de agua. Esta jornada invita a refugiarse en casa con una buena taza de café, a la espera de que las nubes se disipen y regrese el sol como un tímido invitado.

Nubes densas y lluvias inminentes en Baracaldo

Las nubes se acumulan sobre Baracaldo, creando un ambiente de expectación antes de que la tormenta estalle. La jornada se presenta sombría, con una probabilidad del 100% de lluvias que marcará el ritmo del día, mientras el viento sopla con fuerza desde el norte, anunciando un cambio brusco en el tiempo.

La mañana comenzará con temperaturas frescas que rondarán los 19°C, pero a medida que avance el día, la lluvia se intensificará y la sensación térmica descenderá a unos 17°C. Las rachas de viento alcanzarán hasta 30 km/h, añadiendo una sensación de incomodidad. En este escenario, es prudente no olvidar el paraguas y prepararse para una tarde-noche que promete ser muy lluviosa.

Guecho: llueve con ambiente muy húmedo

La jornada amanecerá marcada por un cielo cubierto, con una probabilidad de lluvia del 100% desde la madrugada hasta el mediodía, lo que promete un inicio de día muy húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 24°C, aunque la sensación térmica podría llegar hasta los 24°C, lo que provocará un ambiente pesado durante las primeras horas. Con vientos del norte a una velocidad media de 15 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 30 km/h, es prudente llevar paraguas.

A medida que avanzamos hacia la tarde, el cielo seguirá cubierto y las probabilidades de lluvia se mantendrán en un alto 100%. Paralelamente, la temperatura se estabilizará en torno a los 20°C por la tarde y 19°C por la noche. El día tendrá 11 horas y 46 minutos de luz, con una sensación térmica mínima de 18°C, lo que sumado a la humedad que alcanzará un 95%, hará que el ambiente continúe siendo muy húmedo.

Santurce: nublado con lluvias y brisa fresca

Las condiciones en Santurce se presentan marcadas por un tiempo mayoritariamente nublado y con una temperatura que oscilará entre los 17 y los 24 grados. A lo largo del día, habrá lluvias a lo largo del día, tanto en la mañana como en la tarde, mientras una brisa suave del norte aportará frescura a la jornada.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo tranquilo por el vecindario, con la posibilidad de disfrutar de un café caliente en uno de los acogedores cafés locales, mientras se observa cómo las nubes dan paso a breves claros en el cielo.

Mañana gris y lluviosa con niebla en Basauri

La mañana en Basauri se presenta gris y húmeda, con nieblas ligeras que arrojan un ambiente fresco. Las temperaturas rondan los 16 grados y la sensación térmica puede resultar más fría debido a la humedad en el aire. A medida que avance el día, se espera que las nubes se espesen, dando paso a lluvias que comenzarán con fuerza por la tarde. Es recomendable llevar un paraguas y vestir con ropa impermeable, ya que la tarde puede ser muy lluviosa y las temperaturas apenas alcanzarán los 19 grados.