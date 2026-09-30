Cielo nuboso en toda la provincia con chubascos de madrugada, que podrían venir acompañados de tormenta, especialmente en el extremo oeste. A lo largo del día, la intensidad de las lluvias irá disminuyendo y quedarán intervalos nubosos. Las temperaturas mínimas tendrán ligeros cambios y las máximas descenderán o se mantendrán estables. El viento soplará del este y sureste en el valle del Ebro y Cinco Villas, en general flojo a moderado. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: lluvias matinales y tarde despejada

Con un cielo que se despereza lentamente, la jornada en Zaragoza se presentará marcada por la inminente posibilidad de lluvia, especialmente durante las primeras horas del día. El viento del sureste soplará suavemente con una velocidad de 10 km/h, mientras las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 29 grados. La atmósfera será algo pesada, con una humedad relativa que alcanza máximas del 95%, haciendo que la sensación térmica se acerque a los 29 grados en su punto más alto.

Ya por la tarde, aunque las nubes comenzarán a despejarse poco a poco, todavía existe un leve margen para algunas gotas dispersas. La temperatura mínima se mantendrá en unos agradables 18 grados, llevando a una noche donde la sensación de calidez será notable a pesar de que la luz del día se extinguirá a las 19:48, dejando a la ciudad en un suave abrazo de tranquilidad y frescura que invite al descanso tras un día cambiante.

Calatayud: cambios bruscos con lluvias y viento

Las primeras luces del día en Calatayud desdibujan un cielo grisáceo que sugiere la llegada de cambios bruscos. La brisa suave, aunque ya anticipa rachas más intensas, convive con la humedad que se ha adueñado del ambiente, creando una atmósfera de expectativa.

A medida que avanza la jornada, se prevén lluvias con una probabilidad del 60%, especialmente en las horas matutinas. La temperatura oscilará entre los 12°C y los 29°C, pero la sensación térmica podría descender, dejando un frescor notable por la tarde. Con vientos que superarán los 30 km/h, es recomendable llevar paraguas a mano y abrigarse bien ante estas inclemencias.

Tarazona: ambiente templado y nubes suaves

El tiempo en Tarazona se presenta con un ambiente templado y ligero nuboso durante las horas de la mañana y la tarde. Las probabilidades de lluvia son bajo control y se espera una brisa suave que puede hacer el día más fresco, especialmente por la mañana.

Es un momento ideal para salir a pasear y disfrutar de las calles, ya que las temperaturas se mantendrán agradables a lo largo de la jornada. Las actividades diarias se desarrollarán en un ambiente tranquilo, perfecto para disfrutar del aire fresco y la compañía de los demás.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET