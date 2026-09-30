Cielos nublados y posibilidad de lluvia en Andalucía hoy, según AEMET

Los cielos en buena parte de Andalucía se presentan hoy, 30 de septiembre de 2026, con intervalos de nubes medias y altas, dejando entrever la posibilidad de precipitaciones débiles, especialmente en las sierras orientales por la tarde, donde algunos chubascos podrían venir acompañados de tormentas. A pesar de la amenaza de lluvia, las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, con vientos flojos que giran hacia el oeste en la vertiente atlántica.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 30 de septiembre

Sol brillante con algo de lluvia al anochecer en Sevilla

El sol se asomará como un tímido invitado a las 08:18, iluminando un cielo que se despereza lentamente. La jornada en Sevilla de este día promete ser predominantemente soleada, con algunas nubes que podrían hacer su aparición. Las temperaturas oscilarán entre los 19 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 33 por la tarde, aunque la sensación térmica podría sentirse más intensa, como si el termómetro marcara un par de grados más. La tarde-noche, sin embargo, podría traer alguna sorpresa en forma de ligeras lluvias, aunque las probabilidades son bajas.

Ya por la tarde, las temperaturas se mantendrán agradables, no demasiado distantes de la marca matutina. La humedad, que puede hacer que el ambiente se sienta algo cargado, caerá por debajo del umbral del 25%, aliviando la sensación pesada que a veces predomina en la ciudad. A medida que el día avance, el viento será suave, con ráfagas que no superarán los 5 km/h, creando un clima ideal para disfrutar de las horas de luz que se extenderán hasta las 20:08 al caer la noche.

CÃ³rdoba: cambios y posibilidad de lluvia

Córdoba se despierta con una atmósfera inquietante, verde en su vegetación pero gris en el cielo, como un lienzo a punto de estallar en color. La jornada comenzará fresca, con temperaturas que rondan los 18 grados, pero se esperan cambios drásticos a medida que avance el día. Desde tempranas horas, el viento, aunque suave, podría ir intensificándose y traer consigo la posibilidad de lluvias en cualquier momento.

A medida que la mañana cede paso a la tarde, la sensación térmica alcanzará un punto máximo de 32 grados, especialmente marcada por una humedad relativa que puede resultar agobiante. Deberá prestarse atención a las ráfagas de viento que podrían superar los 30 km/h y será recomendable salir preparado; un paraguas nunca está de más en días así.

En Huelva, cielos despejados y ambiente cálido

El tiempo se presenta estable durante la mañana, con cielos poco nubosos y temperaturas que oscilarán entre los 18 y 29 grados, brindando un ambiente cálido. A medida que avance la tarde, el cielo se mantendrá similar, con leves brisas y unas pocas posibilidades de algunas gotas, ideales para mantener la frescura sin mayores complicaciones.

Un día como el de hoy resulta perfecto para disfrutar de un paseo por el parque o simplemente relajarse al aire libre. El ambiente tranquilo invita a las actividades cotidianas, permitiendo que se disfrute de cada momento sin prisas.

Cielo despejado y ambiente agradable en CÃ¡diz

Este miércoles, cuando el sol asome sobre Cádiz a las 08:19, la ciudad se despertará con un cielo despejado que promete buen tiempo. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C por la mañana y alcanzarán una máxima de 27°C durante la tarde. La humedad se mantendrá en niveles moderados, con un 50% como mínima, lo que ayudará a que el ambiente se sienta agradable. Los vientos soplarán del oeste a una velocidad media de 10 km/h, sin llegar a ser molestos.

A lo largo de la jornada, el cielo permanecerá despejado y con una probabilidad de lluvias baja, solo un 5% por la tarde-noche, lo que parece indicar que no habrá sorpresas en forma de precipitaciones. Las temperaturas tendrán su punto álgido en horas de la tarde, aunque la sensación térmica podría sentirse más cálida, alcanzando hasta 30°C. Con una tarde soleada y cálida, los gaditanos disfrutarán de este día largo, con casi 12 horas de luz hasta la puesta de sol, que será a las 20:10.

JaÃ©n: cielo nublado y calor intenso

La mañana en Jaén se presenta con un cielo parcialmente nublado y temperaturas suaves que rondan los 21 grados. La brisa del noreste, a unos 10 km/h, añade un toque fresco al ambiente, ideal para disfrutar del aire libre. A medida que avance el día, el tiempo se mantendrá relativamente estable, con máximas que alcanzarán los 31 grados en la tarde. Aunque hay una ligera probabilidad de lluvia por la tarde-noche, no es motivo de preocupación. Es aconsejable vestir ropa ligera y llevar agua, ya que el sol brillará intensamente.

Cielo despejado y sol durante el día en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo despejado y fresco, con temperaturas alrededor de 21°C que invitan a disfrutar del aire matutino. A medida que avance el día, el sol tomará protagonismo y el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 30°C en la tarde, mientras el viento del sureste, a unos 10 km/h, aportará una agradable brisa.

Sin embargo, no olvidemos que podría haber cambios en el horizonte. La tarde-noche se presenta apacible y sin riesgo de lluvias, ideal para paseos al aire libre, aunque hay que estar atentos a ráfagas de viento que podrían llegar hasta los 6 km/h.

Granada: cielo despejado con posibilidad de lluvia

La mañana en Granada se presenta con cielos mayormente despejados, ofreciendo un ambiente fresco con temperaturas que rondan los 18 grados. La brisa es suave, gracias al viento del norte, lo que hace que la sensación térmica se mantenga agradable para quienes salen a disfrutar de la ciudad. Con el paso de las horas, espera un leve aumento en la temperatura, alcanzando hasta 29 grados por la tarde. Aunque hay una pequeña posibilidad de lluvia en la tarde-noche, es recomendable salir con ropa ligera y estar atento a un posible cambio en el tiempo.

AlmerÃ­a: cielo despejado y calor ascendente

Las primeras horas traen un cielo despejado en Almería, donde la temperatura matutina comenzará en un fresco 22 °C. Progresivamente, el calor se irá intensificando con un máximo previsto de 30 °C en la tarde, mientras que una suave brisa de SO a 10 km/h aligera la sensación térmica, que alcanzará los 31 °C.

Para quienes planeen actividades al aire libre, es importante tener en cuenta que la tarde podría traer ráfagas inesperadas de viento de hasta 6 km/h, aunque se impone un ambiente mayormente estable. A medida que la jornada avance, mantengan a mano la hidratación, ya que la humedad relativa oscilará entre el 50 % y el 80 %, generando un suave contraste en el ambiente.