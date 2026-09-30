La nueva normativa ya tiene fecha: los autónomos tendrán que trabajar y cotizar más tiempo para acceder al 100% de su pensión

El año 2027 llega con varios cambios importantes en lo que respecta a la pensión de jubilación de los trabajadores autónomos. Los trabajadores adscritos al RETA tendrán que demostrar más años de cotización durante la vida laboral para poder acceder al 100% de la base reguladora y también para acceder a la pensión de jubilación ordinaria. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los requisitos para acceder a la pensión de jubilación en el caso de los trabajadores autónomos.

La Seguridad Social volvió a realizar hace unos días un gasto histórico en pensiones contributivas tras gastar 14.498,2 millones de euros (un 6,31% más que el año anterior) que fueron a parar a 9,5 millones de pensionistas que en España son beneficiarios de una pensión de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad o en favor de familiares. Todo hace indicar que esta cuantía se incrementará el próximo año 2027 con el aumento de alrededor de un 3% que se espera de las pensiones contributivas.

Para el año 2027 también llegan otros cambios con respecto a la pensión de jubilación que a día de hoy reciben casi 6,8 millones de españoles. A partir del 1 de enero, los trabajadores que quieran acceder a una pensión ordinaria a los 65 años tendrán que acreditar 38 años y seis meses de cotización. Lo que dice la Ley 27/2011 es que los ciudadanos que no lleguen a este requisito tendrán que esperar hasta los 67 años, edad a la que tendrán que esperar los que no quieran sufrir penalizaciones en la pensión. Esto también afectará a la hora de solicitar la jubilación anticipada, ya que se tendrá que tener una cotización más alta.

Cambios para autónomos con la pensión en 2027

Este retraso en la edad de jubilación afectará tanto a los trabajadores autónomos como a los que pertenecen al Régimen General de la Seguridad Social. A partir del 1 de enero también llega otro cambio para los trabajadores del RETA y es que tendrán que acreditar 37 años cotizados para acceder al 100% de la base reguladora. Es decir, tendrán que demostrar esta actividad en la vida laboral para acceder a la pensión de forma completa.

Esto supone un gran cambio con respecto al año 2026, donde la Administración solicitaba 36 años y seis meses para alcanzar el 100% de la base reguladora. Así que los trabajadores autónomos que se quieran jubilar en los próximos meses tendrán que tener en cuenta esta información a la hora de solicitar su próxima pensión.

Hay que tener en cuenta que el camino a la jubilación siempre es más difícil para los trabajadores autónomos que tienen que vivir con la alta tasa impositiva del Gobierno. Ejemplo de ello es que la pensión media de jubilación en este mes de septiembre ha sido de 1.062,8 euros para los trabajadores autónomos, mientras que los procedentes del Régimen General perciben una media de 1.734,7 euros mensuales.

En este año 2027 también llega otro cambio que afectará a los alrededor de 3,4 millones de trabajadores autónomos que hay en España. Desde el 1 de enero, estos tendrán que hacerse cargo de forma completa del 1% del MEI previsto para el próximo año, que será la cotización extra que se marchará de la nómina de estos trabajadores y que va directo a la maltrecha hucha de las pensiones.