El Consejo General de Dentistas, premiado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA ha celebrado hoy la 24ª edición de sus Premios Autónomo del Año, que reconocen las mejores iniciativas, acciones y la labor de personas o instituciones que más se han distinguido en favor de los autónomos y emprendedores. El acto ha sido conducido por la periodista Gloria Lomana y ha contado con la presencia de diversas autoridades, como el presidente del Senado, Pedro Rollán; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; la presidenta Junta de Extremadura, María Guardiola; y el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi.

En la categoría de Asociacionismo se ha reconocido al Consejo General de Dentistas, y ha sido su presidente, el Dr. Óscar Castro Reino, quien ha recogido el galardón de manos de Lorenzo Amor, presidente de ATA, y Antonio Garamendi (CEOE).

En sus palabras de agradecimiento, el Dr. Castro ha declarado que recibir este premio de ATA tiene un valor especial “porque pone en valor el trabajo diario que realizamos desde el Consejo para unir y defender a miles de dentistas autónomos, promoviendo la formación continua, el ejercicio profesional, la seguridad jurídica y el apoyo institucional que muchas veces necesitan para trabajar con dignidad”.

Además, ha añadido que el asociacionismo profesional es una herramienta imprescindible para avanzar, pues es la forma más eficaz de proteger no solo los derechos del colectivo, “sino también la calidad del servicio que se ofrece a la sociedad que, en nuestro caso, se traduce directamente en una mejor salud bucodental para la población española”. Por último, ha recordado a los dentistas autónomos que con esfuerzo y vocación sostienen la Odontología de este país para que la salud oral de la ciudadanía sea excelente.

