EEUU ataca 4 lanchas en el Pacífico y mata a 14 «narcoterroristas»: «Estamos defendiendo nuestra patria»

Estados Unidos ha lanzado nuevos bombardeos en el Pacífico oriental contra cuatro lanchas y ha matado a catorce «narcoterroristas», después de que Donald Trump ordenara ejecutar los «ataques letales y cinéticos», según ha informado el secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth. Únicamente ha sobrevivido una persona.

El Ejército de EEUU ha lanzado tres bombardeos, pero han sido suficientes para alcanzar cuatro narcolanchas que, según Washington, estaban destinadas al tráfico de drogas. Los ataques se han producido en aguas internacionales del océano Pacífico.

Según ha afirmado el secretario de Defensa, las embarcaciones objeto del ataque estaban «»eran operadas por organizaciones terroristas que trafican con narcóticos en el Pacífico oriental», aunque Hegseth no ha aportado más detalles sobre la localización exacta del bombardeo.

«Las cuatro embarcaciones eran conocidas por nuestro aparato de Inteligencia, transitaban en rutas de narcotráfico conocidas y transportaban narcóticos», ha subrayado. «Ocho narcoterroristas iban a bordo de las embarcaciones alcanzadas en el primer ataque. Cuatro narcoterroristas iban en otra embarcación en el segundo ataque. Tres narcoterroristas iban en otra embarcación en el tercer ataque», ha agregado.

Hegseth ha destacado que «un total de catorce narcoterroristas murieron en estos tres bombardeos, con un superviviente», al tiempo que ha reseñado que «todos los ataques fueron lanzados en aguas internacionales, sin daños a las fuerzas estadounidenses». Además, ha dicho que las autoridades de México «asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate» del citado superviviente, sin más detalles al respecto.

Por último, ha insistido en que el Departamento de Estado «ha pasado dos décadas defendiendo otras patrias». «Ahora estamos defendiendo la nuestra. Estos narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al Qaeda y serán tratados de la misma manera. Les localizaremos, les ubicaremos y después les cazaremos y mataremos», ha apostillado.