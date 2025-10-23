EEUU ataca una segunda narcolancha en el Pacífico: 5 muertos en menos de 24 horas

Horas después de anunciar un nuevo ataque a una narcolancha, esta vez en el Pacífico, Estados Unidos ha informado de una operación similar contra otra, la segunda en menos de 24 horas, con 5 muertos en total. Así lo ha declarado este miércoles Pete Hegseth, secretario de Defensa de EEUU, que ha dado detalles de la operación de las Fuerzas Armadas.

«Hoy, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra [el Pentágono] ha llevado a cabo otro ataque cinético letal contra un buque operado por una organización terrorista designada», ha indicado Hegseth. El secretario de Defensa ha celebrado que «una vez más» se haya acabado con «los terroristas» que «se dedicaban al narcotráfico en el Pacífico Oriental».

La primera operación se ha ejecutado en aguas internacionales, cerca de la costa de Colombia, y se ha saldado con dos muertos. En la segunda han muerto tres tripulantes. Se trata de «tres narcoterroristas varones (que) se encontraban a bordo durante el ataque», ha subrayado Hegseth.

Además, el secretario de Defensa ha asegurado que la Inteligencia estadounidense «tenía conocimiento de que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos».

Las operaciones de EEUU contra el sur del Caribe ha elevado la tensión en las relaciones entre la Administración de Donald Trump con Venezuela y, ahora, Colombia. Las tiranteces coinciden con un momento en el que el trato entre Bogotá y Washington ya era tenso de por sí, dado que Trump anunció el pasado fin de semana el cese de la ayuda financiera a Colombia por su «inacción» en la lucha contra el narcotráfico, a lo que el presidente colombiano Gustavo Petro reaccionó acusando al magnate de «grosero e ignorante». Este mismo miércoles, Trump ha tachado a Petro de «matón y mal tipo».

«Los narcoterroristas que intentan traer veneno a nuestras costas no encontrarán refugio en ningún lugar de nuestro hemisferio (…) No son simples narcotraficantes, sino narcoterroristas que siembran muerte y destrucción en nuestras ciudades. No escaparán a la justicia. Los encontraremos y los eliminaremos hasta que la amenaza para el pueblo estadounidense se extinga», ha dicho el secretario de Defensa, y ha advertido: «Estos ataques continuarán, día tras día».

Con esta última son ya nueve ataques los ejecutados por el Ejército estadounidense sobre narcolanchas, desde que el Pentágono inició la operación antidrogas en el sur del Caribe y, más concretamente, cerca de Venezuela, que ahora se extiende al Pacífico. El balance de muertos es de 34 desde el mes de septiembre.