Dos muertos en un nuevo ataque de EEUU a una narcolancha en el Pacífico frente a la costa de Colombia

El Ejército de EEUU ha atacado una nueva narcolancha en el Pacífico oriental, esta vez frente a las costas de Colombia, en una expansión de sus operaciones para frustrar el tráfico de drogas hacia el país norteamericano. El ataque ha dejado dos muertos y ocurrió este martes en aguas internacionales, según ha informado Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos. Este es el octavo ataque conocido del Ejército estadounidense a narcolanchas, el primero en el Pacífico, desde que el Pentágono iniciara una operación antidrogas en el sur del Caribe, principalmente cerca de Venezuela.

«Ayer, por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra realizó un ataque cinético letal contra una embarcación operada por una Organización Terrorista Designada que se dedicaba al narcotráfico en el Pacífico Oriental», informó Hegseth en redes sociales este miércoles. El jefe del Pentágono ha confirmado que dos supuestos «narcoterroristas» murieron en el bombardeo. En un vídeo compartido por el secretario de Guerra se puede ver un proyectil alcanzando una lancha, que estalla en llamas

Medios de comunicación estadounidense han informado de que el ataque se ha producido frente a las costas de Colombia. Las relaciones entre Bogotá y Washington no se encuentran en su mejor momento después de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunciara el fin de la ayuda financiera a Colombia el pasado fin de semana, acusando al estado sudamericano de inacción en la lucha contra el narcotráfico. El socialista Gustavo Petro, presidente de Colombia, acusó a Trump de ser «grosero e ignorante» con su país.

Hegseth ha asegurado que los servicios de inteligencia de Estados Unidos estaban seguros de que la embarcación atacada estaba relacionada con el tráfico de drogas. «Nuestra inteligencia sabía que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de tránsito del narcotráfico y transportaba narcóticos. Los narcoterroristas que intentan traer veneno a nuestras costas no encontrarán refugio en ningún lugar de nuestro hemisferio», ha señalado el jefe del Pentágono.

El secretario del Departamento de Guerra ha advertido de que «no habrá refugio ni perdón, solo justicia» para los cárteles de la droga que están «librando una guerra» contra EE.UU.

Este es el octavo ataque conocido del Ejército estadounidense a narcolanchas, el primero en el Pacífico, desde que el Pentágono iniciara una operación antidrogas en el sur del Caribe, en su mayoría cerca de las costas de Venezuela, donde ha hundido al menos siete embarcaciones que, asegura, están relacionadas con el narcotráfico.

La presencia de navíos y aeronaves militares estadounidense ha provocado una escalada en las tensiones con los Gobiernos de Petro y del venezolano Nicolás Maduro, a los que Trump acusa de liderar «redes de narcotráfico» desde sus países, algo que estos niegan.