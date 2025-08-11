El jefe del Pentágono difunde un vídeo que aboga por vetar el derecho a voto de las mujeres

Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos y jefe del Pentágono, ha generado una fuerte polémica este lunes tras compartir en la red social X (antes conocida como Twitter) un vídeo en el que varios pastores de una iglesia nacionalista cristiana expresan opiniones sobre el rol de las mujeres en la sociedad y la política, incluyendo la afirmación de que las mujeres ya no deberían tener «derecho a votar».

El video, originalmente, muestra a Douglas Wilson, cofundador de las Iglesias Evangélicas Reformadas en Comunión (CREC), una denominación cristiana que promueve una visión patriarcal y nacionalista cristiana. En las imágenes, Wilson sostiene que «el voto femenino debería eliminarse» y que los hogares deberían votar como «una unidad bajo la autoridad del esposo». Otra mujer que aparece en el vídeo afirma estar sometida a su esposo.

Hegseth, que es miembro de una iglesia afiliada a la CREC, compartió el video acompañado del mensaje «Todo de Cristo para toda la vida», lo que ha provocado un amplio debate en redes sociales y medios de comunicación. La publicación alcanzó más de 12.000 likes y fue compartida más de 2.000 veces.

All of Christ for All of Life. https://t.co/QqXhqZFStv — Pete Hegseth (@PeteHegseth) August 8, 2025

Desde el Pentágono, se ha confirmado este lunes que Hegseth es un miembro activo de una iglesia vinculada a la CREC y que valora muchas de las enseñanzas de Douglas Wilson. En mayo de 2025, Hegseth ya había generado controversia al invitar a su pastor personal a dirigir un servicio de oración cristiana en el propio Pentágono durante horario laboral, algo que muchos criticaron por mezclar asuntos religiosos con funciones estatales.

Ideas «muy perturbadoras»

Tras este suceso, Doug Pagitt, pastor y director de la organización evangélica progresista Vote Common Good, expresó que las ideas presentadas en el vídeo (parte de un documental emitido por CNN) representan una postura marginal y «muy perturbadora» que no debe ser amplificada por funcionarios públicos de alto rango.

El pasado mes de mayo, Hegseth invitó a su pastor personal, Brooks Potteiger, para liderar servicios de oración cristiana en el Pentágono durante horas laborales. Estas convocatorias fueron enviadas por correo electrónico a empleados y miembros del servicio del Departamento de Defensa.

El cofundador de CREC, Doug Wilson, ha expresado en varias ocasiones su deseo de que Estados Unidos y el mundo se conviertan en «una nación cristiana» y un «mundo cristiano».