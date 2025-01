El popular actor estadounidense James Woods ha sido uno de los vecinos afectados por los incendios que han arrasado Los Ángeles en los últimos días. Durante una entrevista en CNN, el intérprete no ha podido contener las lágrimas mientras hablaba sobre la terrible situación con la presentadora. «Un día estás nadando en la piscina y al siguiente ya no está», explicaba Woods visiblemente emocionado. Ha querido compartir una tierna anécdota sobre su sobrina de ocho años que, al ver el desastre, recuperó su crochet para reconstruir lo que las llamas habían robado a su tío.

James Woods breaks down in tears on CNN pic.twitter.com/Hw1nxQkBTu

— Aaron Rupar (@atrupar) January 8, 2025