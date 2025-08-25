José Luis Martínez-Almeida está dispuesto a convertirse en padre de nuevo, y de inmediato, solo un mes y medio después de dar la bienvenida al mundo a Lucas, su primogénito con Teresa Urquijo. Desde que conociera a la madrileña, el regidor de Madrid ha cambiado por completo el orden de sus prioridades. Aunque ostenta un importante cargo público, lo cierto es que su vida personal ha supuesto que, por sus convicciones, tenga que atender en primer lugar a su familia, lo más importante de su vida. La mano derecha de Isabel Díaz Ayuso acaba de cumplir su sueño de ser padre y es por ello que no ha dudado en coger el permiso de paternidad de seis semanas obligatorias para disfrutar -como es lógico- de su bebé recién nacido y así, estar al quite de las necesidades de su mujer.

El nuevo rumbo de su vida

Almeida estaba «resignado» en el amor hasta que conoció a Teresa Urquijo. La Providencia los unió en la feria de arte FLECHA y, desde entonces, no se han separado. Desde el primer momento tuvieron claro que querían un presente y un futuro juntos y, solo meses después, dieron el paso de comprometerse para toda la vida.

José Luis Martínez-Almeida. (FOTO: REDES SOCIALES)

El siguiente paso de su ‘sí, quiero’ ante los ojos de Dios fue dar vida. Entonces llegó Lucas, un niño muy querido por ambos y que se ha convertido en el centro de atención para sus padres. Es por ello que Almeida tiene muy claro que no quiere perder ni un segundo al lado de su bebé que, puede que dentro de poco, se convierta en hermano mayor.

El político, que milita en las filas del Partido Popular, ha concedido una reveladora entrevista en la que ha sorprendido al revelar que se está planteando su futuro profesional de cara a la próxima legislatura. «Estoy muy contento. Me dicen que es un bebé trampa para animarme a tener los próximos muy rápido. El segundo va a caer, eso seguro», ha dicho en El Mundo.

Ya lo confesó antes de conocer por primera vez a Lucas. Debido a su «paternidad tardía», Almeida tiene claro que quiere pasar todo el tiempo que pueda junto a su vástago y, por eso mismo, ha decidido cogerse la baja. «Cojo la baja por paternidad no solo por imperativo legal, sino por convicción. Yo creo que es un momento tan especial y tan extraordinario en la vida que no debe perderse ni un segundo», comentó antes de dar la bienvenida al mundo a su primogénito. Una decisión que explicó a Ana Rosa Quintana: «A mí me merece mucho la pena. Cuando uno es padre-abuelo, como va a ser mi caso, pues no voy a querer perderme ni un solo minuto del niño y de estar con la madre».

Teresa Urquijo y Almeida en el tenis en Madrid. (Foto: Gtres)

En el medio citado, el regidor ha deslizado que el nacimiento de su primer hijo con Urquijo ha cambiado completamente el orden de sus prioridades y que ahora tiene claro que su trabajo se va a adaptar a su familia y no al contrario: «No tengo prisa por volver (…). La vida me ha cambiado tanto que necesito una reflexión incluso de cara a 2027. Creo que es honesto decirle a la gente que volver a presentarme no es una decisión automática porque mi vida no es la que era en 2023 y tengo que pensarlo bien. No lo tengo claro, igual quiero cambiar de trabajo».