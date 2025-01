Los minutos pasan y las llamas continúan abriéndose paso. El incendio que se inició el pasado 7 de enero en las colinas de Pacific Palisades, uno de los vecindarios más exclusivos de Los Ángeles (California), se propaga a gran velocidad. A su paso ya han dejado al menos cinco muertos y más de 100.000 personas han sido evacuadas. Asimismo, numerosas casas de famosos, se han visto afectadas por la tragedia como se pueden ver en estas imágenes del incendio en California.

Adam Brody

La vivienda de Adam Brody y su mujer Leighton Meester, ubicada en Pacific Palisades, ha quedado reducida a cenizas por los incendios forestales en Los Ángeles. Han salido ya a la luz unas impactantes imágenes que muestran la lujosa residencia de 6,5 millones de dólares en ruinas, con el techo quemado. Asimismo, las ventanas han quedado destrozadas mientras que el humo negro se elevaba de los restos de la casa.



La pareja, conocida por sus papeles en No One Needs This y Gossip Girl, respectivamente, y que vivía junto a sus dos hijos, fue vista por última vez en los Globos de Oro, tan solo dos días antes de que los incendios alcanzaran su propiedad. Adquirieron la residencia hace años, en 2019, y contaban con cinco dormitorios, seis baños y tres plantas distribuidas en 6.000 metros cuadrados.

James Wood

Se suma a la lista de famosos que han perdido sus casas, James Wood. El actor también ha visto cómo su vivienda ha sido otra de las afectadas por los incendios. Tras lo ocurrido, habló en la CNN de la situación que vivía su barrio, también Pacific Palisades. «Un día estás nadando en la piscina y al día siguiente todo ha desaparecido», ha indicado, visiblemente afectado y entre lágrimas. «Estaba solo…», ha comentado. «Había tanto caos aquí, era como el infierno (…) Todas las casas que nos rodeaban se quemaron», ha añadido. «Pensé que iba a ser más fuerte que esto…», ha lamentado con los ojos vidriosos.

Paris Hilton

Paris Hilton también ha lamentado perder su vivienda ubicada en Malibú. Aunque no es su residencia habitual, la empresaria se ha visto afectada al ver en llamas esta residencia. «Sentarme con mi familia, ver las noticias y ver nuestra casa en Malibú arder hasta los cimientos en la televisión en vivo es algo que nadie debería tener que experimentar», ha escrito en un desgarrador post publicado en su perfil de Instagram.

Según publicaron medios norteamericanos, la heredera del imperio hotelero desembolsó 8,4 millones de dólares por una casa frente al mar. El inmueble, que se ubica en el área de La Costa Beach, se construyó en el año 1955.

Ben Affleck

Por otro lado, Ben Affleck tuvo que ser evacuado de su residencia, según informaron TMZ y el New York Post. Tal y como indicaron los citados medios, Affleck dejó su casa el 7 de enero y se dirigió a la casa de su ex mujer, Jennifer Garner, con quien comparte tres hijos.

El pasado año se dio a conocer que el intérprete de Batman compró una propiedad, situada en los límites de Brentwood y Pacific Palisade, por 20.5 millones de dólares Según Architectural Digest, se trata de una mansión de estilo campestre francés que fue diseñada por Cliff May en 1941, aunque después fue reformada por el arquitecto Steve Gianetti. La vivienda en cuestión cuenta con un total de cinco dormitorios, seis baños, salón, comedor y sala multimedia. Además, también tiene instalaciones ecuestres, una cabaña junto a la piscina y una casa de invitados de dos niveles.