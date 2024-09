El UBS Arena de Nueva York (Estados Unidos) se convirtió en el escenario ideal para celebrar una nueva gala de los MTV VMAs. Esta vez, el evento estuvo presentado por Megan Thee Stallion. Y, aunque la música fue la gran protagonista, la moda también ocupó un lugar importante en la citada ceremonia. Por la tradicional red carpet desfilaron numerosos rostros conocidos y entre ellos destacó la presencia de Karol G. La colombiana fue una de las primeras en llegar y, como no podía ser de otra manera, acaparó todas las miradas por la originalidad de su estilismo.

El ‘look’ de Karol G

La cantante, que ha dominado con fuerza el género urbano, lució un vestido de escote en ‘V’ con un estampado de llamas naranjas. Un diseño de corte midi y tirante ancho que combinó con unas sandalias de tacón de efecto vinilo. En cuanto al cabello, la intérprete de Mañana será bonito se decantó por una melena capeada rubia platino. Por otro lado, lució un maquillaje natural donde los tonos neutros fueron los grandes protagonistas. Sin embargo, le puso el toque de color con un labial rojo valentino que combinó a la perfección con la estética del estilismo.

Karol G posando. (Foto: Gtres)

Otra de las grandes protagonistas de la noche fue Taylor Swift. La artista se convirtió en la reina de los premios al lograr un total de 7 galardones que reconocieron su papel en la industria de la música. Para la especial ocasión, la interprete de Cruel Summer, que hace poco estuvo en nuestro país dando dos conciertos consecutivos en el estadio Santiago Bernabéu, optó por un look donde el volumen fue la característica principal de su atuendo.

Taylor Swift en los MTV VMAs 2024. (Foto: Gtres)

Taylor lució un jumpsuit corto compuesto por un corsé estructurado en un estampado de tartán en tonos amarillos, negros y grises que terminó en una falda con abertura delantera. De esta manera, se pudo ver que la artista combinó este conjunto con unas botas OTK.

Esta vez, Swift lució una melena al natural y como maquillaje apostó por marcar su mirada con un difuminado negro. Se trata de una técnica que triunfa entre las celebridades que se llama smokey eyes. El toque de color lo puso con un pintalabios rojo.

Paris Hilton apuesta por un vestido metalizado. (Foto: Gtres)

No quiso perderse la importante cita Paris Hilton. La empresaria aportó su toque personal con un vestido metalizado en color plata con detalles cut out repartidos por todo el patrón. Remató este outfit con unos slingback a tono, creando así un total look donde el glitter acaparó gran parte de la atención.

Cabe destacar que, los MTV VMAs cuentan con más de 40 años de historia y a lo largo de todos estos años se han podido vivir grandes momentos de moda inolvidables. Desde el mono de Janet Jackson en 1993, pasando por el traje de terciopelo rojo de Gwyneth Paltrow firmado por Tom Ford en 1996. A continuación te mostramos una galería de los famosos que han posado por la esperada alfombra roja .