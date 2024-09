Isabel Pantoja continúa con su ‘estrategia Karol G’ e invita a Ana Guerra a su próximo concierto

Isabel Pantoja continúa completamente volcada en su gira por España. El pasado 7 de septiembre cantó en la Plaza de toros de Valencia, donde sorprendió a sus fans con una invitada muy especial: Shaila Dúrcal. La hija de Rocío Dúrcal desató la locura entre el público, cantando con la tonadillera y homenajeando a su madre en riguroso directo. Como no podía ser de otra manera, la escena no tardó en circular por la Red, la cual fue muy similar a cuando la intérprete de Marinero de luces invitó a Naiara, la última ganadora de Operación Triunfo.

Al ser consciente del interés que provoca este tipo de invitaciones, Isabel Pantoja parece querer continuar con esta estrategia en sus próximos conciertos. Tanto es así, que el 21 de septiembre se subirá al escenario del Recinto Ferial de Tenerife junto a Ana Guerra, otra conocida artista del concurso de música que actualmente emite Amazon Prime.

Ana Guerra. (Foto: Instagram)

«Vengo a contaros un notición. Yo cuando me lo dijeron dije: ‘¿Es una broma?’ Pues no, es verdad. Voy a cantar con una grande. Con Isabel Pantoja. El 21 de septiembre, en mi tierra, en Tenerife», anunciaba la canaria en su cuenta oficial de Instagram. «No me puede hacer más ilusión vivir un momento así en mi carrera. Os espero y os quiero mucho», manifestaba.

Una estrategia al más puro estilo Karol G

Esta estrategia de invitar a celebridades inesperadas al espectáculo es algo que el pasado mes de julio ya realizó Karol G durante sus cuatro conciertos en la capital. Aunque el primer y último show los dedicó a cantar en solitario, la colombiana sorprendió el resto de días invitando a conocidos cantantes con los que no dudó en interpretar alguna que otra canción. Fue el caso de Dei V, Sech, Tiësto, Bad Gyal y Amaia Montero. La presencia de esta última fue la más comentada de todas, ya que desde que abandonó La Oreja de Van Gogh había estado alejada por completo de la esfera pública.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amaia montero (@amaiamonterooficial)

Los lujosos regalos de Isabel Pantoja

Además de tomar nota de los diferentes movimientos que realizan artistas internacionales sobre los escenarios, Isabel Pantoja también ha sido noticia en los últimos días tras conocerse los caros regalos que está recibiendo por parte de sus fans. Antonio Rossi ha revelado que durante la reunión que organizó con su club de fans en Valencia, la artista recibió lujosos regalos que han sido objeto de críticas.

Isabel Pantoja en Valencia. (Foto: Gtres)

«Le dieron un móvil valorado en 1.500 euros, una tablet, un bolso de una conocida marca de lujo y más cosas», aseguraba el periodista desde el programa Vamos a ver. Alexia Rivas, compañera de plató de Rossi, se quedaba asombrada al conocer la información y no dudaba en pronunciarse al respecto: «Me parece un abuso recibir regalos de 30.000 euros de personas que tienen que hacer un gran esfuerzo», sentenciaba.