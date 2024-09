Isabel Pantoja cambia a su sobrina Anabel por Shaila Dúrcal y triunfa en Valencia

Isabel Pantoja continúa con su Gira 50 Aniversario y esta vez ha hecho una parada en Valencia. Hasta la fecha, uno de los momentos más esperados de su espectáculo era el baile viral que interpretaba junto a su sobrina Anabel Pantoja. Hay que recordar que la influencer trabaja con ella y le ha ayudado a mejorar sus redes sociales para acercarse al público joven.

La cuestión es que Anabel está embarazada y ya no puede llevar el mismo ritmo, así que ya no se sube al escenario junto a su querida tía. Esa es la razón por la que Isabel Pantoja se ha puesto a trabajar para encontrar una sustituta y lo cierto es que la tarea ha sido todo un éxito. La elegida ha sido Shaila Dúrcal, hija de la fallecida Rocío Dúrcal.

Isabel Pantoja, en Valencia. (Foto: Gtres)

Durante la última semana se ha especulado con la relación que Isabel mantiene con Shaila, pero el tiempo ha demostrado que los rumores no son ciertos. Las artistas han conquistado Valencia y han bailado la famosa coreografía de Garlochí, la canción que Anabel Pantoja consiguió viralizar en la red social TikTok.

La tonadillera vuelve a Valencia

Shaila Dúrcal ha estado una temporada fuera de España, pero ha regresado para quedarse y está trabajando duro para relanzar su trayectoria musical. Cantar al lado de Isabel Pantoja es una buena oportunidad para despertar la atención del público. Lo cierto es que había mucha expectación por el concierto de Valencia porque hacía años que la tonadillera no actuaba en dicha ciudad.

Isabel Pantoja, en Valencia. (Foto: Gtres)

La viuda de Paquirri ha emocionado a todos con un número que ha estado cargado de momentos importantes. A mitad del espectáculo ha hecho un breve parón para mandar un beso a su madre, quien falleció en septiembre de 2021 a los 90 años.

La situación que atraviesa Isabel Pantoja no es fácil. La muerte de su progenitora fue un duro golpe para ella, pero después vinieron muchos otros. Por eso es importante el apoyo que ha recibido por parte de Sheila, quien ha declarado que la tonadillera es un miembro más de su familia.

Pantoja y Dúrcal, un dúo perfecto

Anabel Pantoja disfruta de un poder mediático incomparable. No obstante, Shaila es artista y tiene una gran capacidad para conectar con el público durante los conciertos. Esa es la razón por la que Isabel le ha elegido a ella para colaborar en el número de Valencia.

Isabel Pantoja y Shaila Dúrcal. (Foto: Gtres)

La hija de Rocío Dúrcal ha desvelado cómo ha surgido este acercamiento: «Alguien me preguntó sobre ella y hablé muy bonito desde el corazón. Se puso en contacto conmigo, me dio las gracias y me quiso invitar. Yo al ser la pequeña no conviví tanto con ella y me gustaría que me cuente cositas y recordar cómo lo pasaban ella y mi madre». Hay que señalar que Isabel y Rocío mantenían una conexión estrecha.

Vestida con un impecable traje estampado, la viuda de Paquirri ha demostrado que su sentido del espectáculo está por encima de todo. Está atravesando una época de cambios, aunque los nervios no se han apoderado de ella en ningún momento. Próximamente cerrará su finca Cantora y se instalará en Madrid para disfrutar de una nueva etapa. ¿Qué futuro le deparará a la artista sevillana?