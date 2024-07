Shaila Durcal no puede estar más emocionada tras haber comprado la casa donde creció junto a sus padres, Rocío Durcal, fallecida el 25 de marzo de 2006 a consecuencia de un cáncer de útero, y Antonio Morales. Este jueves pasado, 4 de julio, la cantante asistió a la premiere de la obra de teatro El novio de España con la que su hermana ha regresado a los escenarios.

Tras el tradicional posado en el photocall habilitado, Shaila atendió con la amabilidad que tanto la caracteriza a los medios convocados. «He comprado la casa de mi madre, y le he llamado Casa Dúrcal, mi mamá la llamaba Casa Chio porque es como la llamaban a ella en México. Estoy arreglando las cositas con un amor y me encanta organizar todo lo de mamá y de papá», dio a conocer.

Shaila Durcal posando. (Foto: Gtres)

Shaila Durcal propietaria de la vivienda donde creció

Fue el pasado mes de marzo, cuando Shaila anunció que se había convertido en la nueva propietaria de la casa que heredó junto a sus hermanos, tras la muerte de sus padres. En una entrevista en la revista Lecturas, la artista explicó que tomó la decisión de comprar la vivienda familiar, cerrada durante una década.

Shaila Durcal sonriendo. (Foto: Gtres)

«Aquí tenemos tantos recuerdos. Viví aquí desde que tenía dos meses. Llevo a mi madre siempre. Se me fue cuando yo tenía 26 años, aprendes a vivir con ello pero siempre me hace falta. Me encanta recordarla», explicó Shaila en unas declaraciones concedidas a La Vanguardia. Además, también reconoció que la propiedad, ubicada en Madrid, está repleta de recuerdos que vive de nuevo con nostalgia. En el interior de la casa todavía se conservan muchas pertenencias. «A veces me abrazo a sus vestidos», añadió.

Una buena relación familiar

Por otro lado, al margen del feliz momento que atraviesa Shaila Durcal con lo mencionado en las líneas anteriores, cabe destacar también que, tras su aparición en la obra de su hermana Carmen se confirma que la relación entre ellas está en un buen punto. Aunque no siempre fue así.

La herencia de Rocío Dúrcal provocó grandes diferencias entre Antonio Morales Barreto, cónyuge de la artista, más conocido como Junior, y sus dos hijos mayores, Carmen y Antonio. Si bien en un inicio todo parecía estar bien repartido, conforme pasó el tiempo salió a la luz que la intérprete tenía algunas propiedades en el extranjero que al parecer no estaban incluidas en el testamento, las cuales elevaban la herencia hasta los cuatro millones de euros aproximadamente.

Shaila Dúrcal en un evento. (Foto: Gtres)

Por su parte, Junior negó que estos activos existieran y fue en ese momento, en 2009, cuando comenzó una batalla legal en la que Carmen y Antonio (hijo) no dudaron en demandar a su padre. Sin embargo, Shaila se mantuvo al margen, lo que provocó un distanciamiento entre hermanos. Y es que, tal y como informó la revista ¡Hola!, la postura neutral de Shaila no sentó del todo bien a sus hermanos, y decidieron presentar una «demanda de juicio declarativo ordinario de adición a la masa hereditaria y lesión de la legítima estricta» contra ella, exigiéndola así adoptar una postura oficial ante los hechos como implicada en el pleito, según lo establecido por la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Después, en 2011, la calma llegó a la familia, cuando Carmen pasó por el altar. Su padre ejerció como padrino del enlace y, partir de ese instante, el clan dejó atrás las rencillas del pasado.